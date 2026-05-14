【付録】「ポケモンローカルActs エコバッグ」が付いてくる！ 『オレンジページ 2026年 6/2号増刊』が5月15日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『オレンジページ 2026年 6/2号増刊』（オレンジページ）の「モンスターボールにIN！ポケモンローカルActs エコバッグ〈typeA〉」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
オレンジページから5月15日に発売される『オレンジページ 2026年 6/2号増刊』（税込1265円）。付録として、「モンスターボールにIN！ポケモンローカルActs エコバッグ〈typeA〉」が付いてきます。
日本各地の魅力を発信する「ポケモンローカルActs」とコラボした、今号だけの特別なエコバッグです。北海道のロコンや香川のヤドンなど、12道県の「推しポケモン」たちがぎっしりとプリントされた賑やかなデザインが目を引きます。〈typeA〉はネイビーの縁取りで、大人でも持ちやすい落ち着いた可愛らしさが魅力です。
バッグを折りたたんで内側のポケットに収納すると、コロンとしたモンスターボールの形に早変わりします。カラビナ付きなので、メインのバッグにぶら下げてチャームのように持ち運ぶことができ、お出かけがさらに楽しくなりそうです。広げればスーパーのレジ袋サイズ（大）相当の容量があり、日々のお買い物にも大活躍します。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『オレンジページ 2026年 6/2号増刊』の「モンスターボールにIN！ポケモンローカルActs エコバッグ〈typeA〉」が見逃せない！
オレンジページから5月15日に発売される『オレンジページ 2026年 6/2号増刊』（税込1265円）。付録として、「モンスターボールにIN！ポケモンローカルActs エコバッグ〈typeA〉」が付いてきます。
地域の「推しポケモン」が大集合した特別デザイン
日本各地の魅力を発信する「ポケモンローカルActs」とコラボした、今号だけの特別なエコバッグです。北海道のロコンや香川のヤドンなど、12道県の「推しポケモン」たちがぎっしりとプリントされた賑やかなデザインが目を引きます。〈typeA〉はネイビーの縁取りで、大人でも持ちやすい落ち着いた可愛らしさが魅力です。
モンスターボールに収納してチャーム感覚で持ち歩ける
バッグを折りたたんで内側のポケットに収納すると、コロンとしたモンスターボールの形に早変わりします。カラビナ付きなので、メインのバッグにぶら下げてチャームのように持ち運ぶことができ、お出かけがさらに楽しくなりそうです。広げればスーパーのレジ袋サイズ（大）相当の容量があり、日々のお買い物にも大活躍します。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)