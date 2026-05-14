憲法改正をめぐり、国会ではきょう衆議院の憲法審査会が開かれ、緊急時に国会機能を維持するための「緊急事態条項」のイメージ案について意見が交わされました。国会記者会館から中継です。

イメージ案という、たたき台がでたことでこれまでの議論が具体化されたかたちで、今後、議論が本格化していく見通しです。

イメージ案では自然災害や感染症のまん延などを緊急事態と定義し、国政選挙が実施できないことが明らかな場合、内閣が「選挙困難事態」に認定するとしています。

認定されると、特例として国会議員の任期を延長するほか、国会の機能が難しい場合には内閣が法律と同じ効力をもつ「緊急政令」を制定できるなどとしています。

自民党 新藤義孝 衆院議員

「衆議院議員の総選挙を実施することが困難な場合に、総選挙延期の明文規定を置くとされています。この部分は特に異論はなく、ピンどめしてもよろしいのではないかなと思います」

中道改革連合 国重徹 衆院議員

「論点は出尽くしているので、あとは決めるだけだといった現状認識は当てはまりません。丁寧に論点を詰めていくことが必要です」

審査会ではこれもとに議論を重ねる予定で、多岐にわたる論点で意見集約をはかれるかが焦点です。