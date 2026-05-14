「美しすぎる」「魔法はまだ流れている」芸術的２A！“復活”のマンC47番がトレンド入り！残り２戦で首位アーセナルと２P差
現地５月13日に開催されたプレミアリーグ第31節の延期分で、２位のマンチェスター・シティが、鎌田大地を擁する15位のクリスタル・パレスとホームで対戦。過密日程にあって相手のキーマン鎌田は75分から出場したなか、３−０で快勝し、残り２試合で首位アーセナルとの勝点差を２とした。
注目を集めているのが、フィル・フォーデンの絶妙アシストだ。リーグ戦７試合ぶりに先発した25歳のイングランド代表MFは、０−０で迎えた34分に意表を突くヒールでラストパスを供給。アントワーヌ・セメニョの先制点を華麗にお膳立てした。
「ボールを受ける前に何度か確認して、アント（セメニョ）が良い動きをしているのを見た。こういうプレーは、上手くいかないケースもある。時にはリスクを冒す価値があるもので、それが成功してゴールを奪えて嬉しいよ。得点に貢献し、チームメイトが３ポイントを獲得する手助けができたことに興奮している。それが何よりも重要だ」
40分にオマル・マルムシュの追加点もアシストしたフォーデンは、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューで誇らしげにそう語った。
また、Xで「フォーデン」がトレンド入り。絶賛の声で溢れている。
「フォーデンのヒールパスが美しすぎる」
「まじでオシャレすぎる」
「フットボールIQの高さが半端ない」
「フォーデンはなんだかんだ言われても天才」
「シーズン終盤戦でやっと復調傾向だな」
「彼のブーツにはまだ魔法が流れている」
「フォーデンが輝くのはやっぱ嬉しいわ」
「大逆転W杯選出あるか！？」
シティ生え抜きの象徴ファーデンは、一昨季にリーグ４位の19ゴールを挙げ、MVP級の活躍を見せたが、昨季は７ゴール、今季もここまで７ゴール。得点数を減らし、存在感も陰りつつあるなか、完全復活なるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこでヒールか！フォーデンの超絶アシスト
注目を集めているのが、フィル・フォーデンの絶妙アシストだ。リーグ戦７試合ぶりに先発した25歳のイングランド代表MFは、０−０で迎えた34分に意表を突くヒールでラストパスを供給。アントワーヌ・セメニョの先制点を華麗にお膳立てした。
40分にオマル・マルムシュの追加点もアシストしたフォーデンは、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューで誇らしげにそう語った。
また、Xで「フォーデン」がトレンド入り。絶賛の声で溢れている。
「フォーデンのヒールパスが美しすぎる」
「まじでオシャレすぎる」
「フットボールIQの高さが半端ない」
「フォーデンはなんだかんだ言われても天才」
「シーズン終盤戦でやっと復調傾向だな」
「彼のブーツにはまだ魔法が流れている」
「フォーデンが輝くのはやっぱ嬉しいわ」
「大逆転W杯選出あるか！？」
シティ生え抜きの象徴ファーデンは、一昨季にリーグ４位の19ゴールを挙げ、MVP級の活躍を見せたが、昨季は７ゴール、今季もここまで７ゴール。得点数を減らし、存在感も陰りつつあるなか、完全復活なるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこでヒールか！フォーデンの超絶アシスト