都内の注目ピッツァ新店2選　デカ縁にこんもり気泡、サワードウ生地のピッツァって？

実はおと週でピッツァを特集するのは、超久しぶり。ここぞとばかりに気合い入れて探してみたら、あるわあるわ、注目店や新店に、名店の数々！あまりのおいしさとそれぞれの個性に衝撃を受けた渾身のピッツァ特集となりました。今回は2024年から2025年に開店した新店の2軒をご紹介。ブラボ〜！

【2024年3月OPEN】肩ひじ張らずに本場仕込みのピッツァをゆったり味わう『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』＠赤坂見附

ナポリ屈指の窯職人が手がけた、ひと回り大きい特注の薪窯がこの店のシンボル。ピッツァを監修するのは、世界的なピッツァイオーロとして知られる大西誠さんだ。

修業時代に出合ったピッツァに衝撃を受けてイタリアへ渡り、ピッツァの神様と言われる師匠のもとで腕を磨いた。外国人として初めて、世界的な祭典で個人優勝を果たしたこともある。

そのときに作ったのがこの「アンティキサポーリ」。実は大会当日、トマトソースを持参し忘れて急遽これを焼いたという逸話が面白い。トマトソースを使わないので、生地のおいしさがよくわかる。

アンティキサポーリ0024：2500円

『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』アンティキサポーリ0024 2500円 具材は燻製モッツァレラチーズ、プロシュートコット、塩もみしたミニトマトなど

薄い生地は香ばしく、噛めばふんわり、粉の風味が豊かに広がる。

「粉の配合など、ポイントは色々ありますが、ピッツァはなにより具と生地のバランスが大切です」と大西さん。

なるほど、食べ進むほどにその絶妙さは見えてくる。ここは席数も多く空間が広いのも魅力。極上ピッツァを気楽に食べられる貴重な一軒だ。

『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』プリモ ピッツァイオーロ 大西誠さん

プリモ ピッツァイオーロ：大西誠さん「ランチもおいしいピッツァがありますよ」

『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』

［店名］『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）』

［住所］東京都千代田区永田町2-13-10プルデンシャルプラザ1階

［電話］03-3500-5700

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜22時半（土〜22時、日・祝〜21時半）

［休日］無休

［交通］地下鉄丸ノ内線ほか赤坂見附駅11番出口から徒歩約1分

【2025年9月OPEN】サワードウ生地のほのかな酸味と具材が調和する『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』＠人形町

やってきたのは、こんもり膨らんだデカ縁のそれ。ルックスからしてピッツァ・トラディツィオナーレ（ナポリの伝統的ピッツァ）とはちょっと違う。

TOMATO2400円

『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』TOMATO 2400円 トマト缶の果肉だけを使ったソースは濃厚な旨み。セミドライトマトをトッピングして鮮やかな味わいに

これを生むのが一般的なイーストではなく製パンなどで昨今人気のサワードウ。高加水で練ってから発酵させた生地はぷるんぷるんで、内部に閉じ込められた、たくさんの気泡を外側に集めるようにコルニチョーネ（耳）を成形していく。

窯から上がったばかりの熱々に挑んでみれば、サクッと音の鳴る軽い食べ心地。そして噛むほどに酵母由来のおだやかな酸味が膨らんで、深い小麦の香りの余韻が続いていった。

またシェフが季節ごとに作るピッツァは、フレンチのアイディアもそこかしこに散りばめて、かぼちゃやれんこん、芽キャベツなど、旬の野菜を主役に立てつつ、それぞれに合わせたソースで彩る。

さらにアンチョビやピクルス、ハーブもあしらい、食感や香りにアクセントも。緻密に組み立てられたこの1枚に食べ手の心は掴まれる。

『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』シェフ 濱野亮太さん

シェフ：濱野亮太さん「都内でも珍しいサワードウピッツァをお試しあれ」

『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』

［店名］『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町3-2-4・SOIL Nihonbashi Hotel1階

［電話］03-6231-0945

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、18時〜22時（21時LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A5出口から徒歩4分

撮影／貝塚隆（Mancini）、取材／岡本ジュン（Mancini）、菜々山いく子（Tane）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品ピッツァの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】こんもりデカ縁のピッツァ！ 気軽に極上ピッツァが楽しめる新店2軒の注目メニュー（16枚）