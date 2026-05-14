窪塚愛流“ケンショー”、後戻りのできない狂気への第一歩を… 14日放送『るなしい』第7話【あらすじ】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第7話が14日、放送される。
【場面写真】すごい光景！あがめられる原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第7話では、スバル（本島純政）の記事をきっかけに止まった歯車が動き出し、「火神の医学鍼灸院」の信者集会で再会することとなったるなとケンショー。信者たちが集うなか、ケンショーはるなの兄・陽人（大友律）と偶然言葉を交わす。
火神の医学の成り立ちや、るなの過去の話を聞く中で陽人が放った一言が、ケンショーの中に眠っていたある感情を呼び覚ますことに。その思いは後戻りのできない、狂気への第一歩となる。
【場面写真】すごい光景！あがめられる原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
火神の医学の成り立ちや、るなの過去の話を聞く中で陽人が放った一言が、ケンショーの中に眠っていたある感情を呼び覚ますことに。その思いは後戻りのできない、狂気への第一歩となる。