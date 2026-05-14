野村康太、大人になった“風間くん”役で高橋文哉と再共演 母・みね子役もサプライズ登場
【モデルプレス＝2026/05/14】俳優の野村康太らが出演する「クレヨンしんちゃん」実写化ショートムービー第2話「風間くんのお悩みだゾ！」篇が5月14日より公開される。
【写真】22歳イケメン俳優、大人になった“風間くん”熱演
実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービー。4月に公開されたシーズン2の第1話では、都心で一人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部の実家へ戻り、引越し当日には家族がそろって迎えに来るなど、野原家らしい“めんどうだけど、愛おしい”日常が描かれた。野原一家のキャストが再び集結したことに加え、第1話ラストでは特徴的な髪型やもえPのステッカーを手がかりに、後ろ姿で新キャストの存在が描写されたことで、SNS上では「ついに、風間くん登場！？」「風間くん役誰なんだろう…！」といったコメントも多く寄せられた。
最新話となるシーズン2第2話では、カスカベ防衛隊の一員であり、エリート志向の自信家として知られる風間トオル（25歳）を、話題作への出演が続く野村が演じる。本エピソードは、オンライン会議で英語を駆使する風間くんの家に、しんのすけが押しかけてくる場面から物語は展開する。久しぶりに再会したしんのすけと風間くんのやり取りを通して、大人になっても変わらない関係性と、少しずつ変化していく距離感が描かれる。
さらに、歌手・俳優の南野陽子演じる風間くんの母・みね子もサプライズ登場。そしてラストには、第3話へとつながる意味深な展開も用意されている。これまでの野原家に加え、風間親子という新たな“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”が初めて描かれる第2話。さらに、カスカベ防衛隊のメンバーの登場により、物語の広がりを感じられる展開となっている。
新キャストが加わり、新たな空気の中で行われた第2話の撮影。大人になった風間くん役の野村が登場すると、「風間くんだ！」、「ツンとしたヘアスタイルとスーツ姿が似合ってる！」といった声がスタッフから上がり、早くも制作チームの一体感が一気に高まる瞬間となった。また、高橋と野村は直近の作品での共演経験もあり、撮影の合間にもリラックスした雰囲気で会話をする一幕も。しんのすけの昔から変わらないテンションに対し、どこか呆れたようにツッコミを入れる風間くん。2人の姿から息の合った関係性が伝わってきた。大人になった風間くんの登場により、これまでとはひと味違うやりとりが生まれた現場は、終始和やかな空気に包まれながら撮影が進行した。（modelpress編集部）
― （野村さんへ）英語でのシーンやしんのすけから耳に息を吹きかけられても動じないシーンなどがありましたが、“風間くん”役を演じる上で意識したことや楽しかったこと、難しかったことを教えてください。
野村：この作品に向けて、アニメを何時間も見返していました。寝ている時もずっとつけっぱなしにしたりして。（風間くんの）口調を落とし込みながら、かつ自分の“野村康太”らしさもなくさないように意識しながら、そういう言い回しができたらいいなと意識していました。あとは、（高橋）文哉くんとは、他の作品でもご一緒させていただいて、またこんなにもすぐに共演させていただいたことがとても嬉しくて、思い出話をしながら撮影に臨めたことがすごく楽しかったです。
― （高橋さんへ）撮影現場でのやり取りや、野村さんとのシーンで印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
高橋：撮影した中で、耳をふーっとして、それを風間くんが遮るというシーンがあったのですが、「あぁ、大人になっちゃったな」というのとともに、（良い意味で）「二人が大人になったんだなぁ」というのも、そのシーンで感じました。前回は、（野原家の）家族だけだったので、カスカベ防衛隊の一員が大人になって合流してくれて、そしてそれが本当についこの間まで数ヶ月一緒に作品をやっていた野村くんだったので、幼馴染み感というか、そういう関係性は僕らにしか出せないものがあると思っていて、それがしんちゃんと風間くん（のシーン）にも反映できていたらうれしいなと思います。
― （南野さんへ）2025年話題となった「やかんの家族だゾ！」に参加することが決まり、どんなお気持ちでしたか？撮影で印象的だったことや感想を教えてください。
南野：実写でこういうもの（やかんの家族だゾ！）があるというのは知っていたんですけれど、私にお話が来た時、「私、何やるんですか？」と思ったら、「風間くんのお母さんです」と言われて。「どうしよう、できるかな…」って、今日撮影に来るまではかなりドキドキだったんですけど、（風間くんのママ）っぽくしていただいて。二人はちゃんと成長した感じになってるけれど、私は成長してない、そのままで来てしまったような感じがして（笑）。でも、すごく楽しかったです。
― 第2話の見どころを教えてください。
野村：風間くんが登場します！大人になった風間くんを、僕の中でイメージして演じたので、最初から最後まで全部が見どころです。
高橋：しんのすけとしては、家族に見せる顔と、長くずっと一緒にいて心許せている友だちに見せる顔は違うだろうなぁと思いながら、今回風間くんと風間くんのお母さんが出てきて、そこにしんのすけが入って。しんのすけの子どもの時には見ることができなかった、大人になったしんのすけだからこそ生まれるちょっとした気遣いとか、ちょっとした気の緩みみたいなものを表現できたらいいなと思って撮影に挑みました。ぜひ前回とはまた違うかたちで楽しんでいただけたらうれしいなと思います。
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◆野村康太、大人になった“風間くん”演じる
実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービー。4月に公開されたシーズン2の第1話では、都心で一人暮らしをしていたしんのすけが、異動をきっかけに地元・春日部の実家へ戻り、引越し当日には家族がそろって迎えに来るなど、野原家らしい“めんどうだけど、愛おしい”日常が描かれた。野原一家のキャストが再び集結したことに加え、第1話ラストでは特徴的な髪型やもえPのステッカーを手がかりに、後ろ姿で新キャストの存在が描写されたことで、SNS上では「ついに、風間くん登場！？」「風間くん役誰なんだろう…！」といったコメントも多く寄せられた。
さらに、歌手・俳優の南野陽子演じる風間くんの母・みね子もサプライズ登場。そしてラストには、第3話へとつながる意味深な展開も用意されている。これまでの野原家に加え、風間親子という新たな“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”が初めて描かれる第2話。さらに、カスカベ防衛隊のメンバーの登場により、物語の広がりを感じられる展開となっている。
◆野村康太、ツンとしたヘアスタイルで登場
新キャストが加わり、新たな空気の中で行われた第2話の撮影。大人になった風間くん役の野村が登場すると、「風間くんだ！」、「ツンとしたヘアスタイルとスーツ姿が似合ってる！」といった声がスタッフから上がり、早くも制作チームの一体感が一気に高まる瞬間となった。また、高橋と野村は直近の作品での共演経験もあり、撮影の合間にもリラックスした雰囲気で会話をする一幕も。しんのすけの昔から変わらないテンションに対し、どこか呆れたようにツッコミを入れる風間くん。2人の姿から息の合った関係性が伝わってきた。大人になった風間くんの登場により、これまでとはひと味違うやりとりが生まれた現場は、終始和やかな空気に包まれながら撮影が進行した。（modelpress編集部）
◆出演者インタビュー（※一部抜粋）
― （野村さんへ）英語でのシーンやしんのすけから耳に息を吹きかけられても動じないシーンなどがありましたが、“風間くん”役を演じる上で意識したことや楽しかったこと、難しかったことを教えてください。
野村：この作品に向けて、アニメを何時間も見返していました。寝ている時もずっとつけっぱなしにしたりして。（風間くんの）口調を落とし込みながら、かつ自分の“野村康太”らしさもなくさないように意識しながら、そういう言い回しができたらいいなと意識していました。あとは、（高橋）文哉くんとは、他の作品でもご一緒させていただいて、またこんなにもすぐに共演させていただいたことがとても嬉しくて、思い出話をしながら撮影に臨めたことがすごく楽しかったです。
― （高橋さんへ）撮影現場でのやり取りや、野村さんとのシーンで印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
高橋：撮影した中で、耳をふーっとして、それを風間くんが遮るというシーンがあったのですが、「あぁ、大人になっちゃったな」というのとともに、（良い意味で）「二人が大人になったんだなぁ」というのも、そのシーンで感じました。前回は、（野原家の）家族だけだったので、カスカベ防衛隊の一員が大人になって合流してくれて、そしてそれが本当についこの間まで数ヶ月一緒に作品をやっていた野村くんだったので、幼馴染み感というか、そういう関係性は僕らにしか出せないものがあると思っていて、それがしんちゃんと風間くん（のシーン）にも反映できていたらうれしいなと思います。
― （南野さんへ）2025年話題となった「やかんの家族だゾ！」に参加することが決まり、どんなお気持ちでしたか？撮影で印象的だったことや感想を教えてください。
南野：実写でこういうもの（やかんの家族だゾ！）があるというのは知っていたんですけれど、私にお話が来た時、「私、何やるんですか？」と思ったら、「風間くんのお母さんです」と言われて。「どうしよう、できるかな…」って、今日撮影に来るまではかなりドキドキだったんですけど、（風間くんのママ）っぽくしていただいて。二人はちゃんと成長した感じになってるけれど、私は成長してない、そのままで来てしまったような感じがして（笑）。でも、すごく楽しかったです。
― 第2話の見どころを教えてください。
野村：風間くんが登場します！大人になった風間くんを、僕の中でイメージして演じたので、最初から最後まで全部が見どころです。
高橋：しんのすけとしては、家族に見せる顔と、長くずっと一緒にいて心許せている友だちに見せる顔は違うだろうなぁと思いながら、今回風間くんと風間くんのお母さんが出てきて、そこにしんのすけが入って。しんのすけの子どもの時には見ることができなかった、大人になったしんのすけだからこそ生まれるちょっとした気遣いとか、ちょっとした気の緩みみたいなものを表現できたらいいなと思って撮影に挑みました。ぜひ前回とはまた違うかたちで楽しんでいただけたらうれしいなと思います。
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