海外旅行「燃油サーチャージの値上げ」を許容できるのはいくらまで? - 「さらに値上がりする前にとにかく早めに予約を済ませる」という声も

海外旅行「燃油サーチャージの値上げ」を許容できるのはいくらまで? - 「さらに値上がりする前にとにかく早めに予約を済ませる」という声も