松任谷由実が、日曜日の夕方に放送されているラジオ番組「MISIA 星空のラジオ 〜Sunday Sunset〜」の5月17日・24日の放送回にゲスト出演することを発表した。

MISIAがデビューした1998年以来、親交を深め、イベントやメディアでも共演を重ねてきた2人。2026年3月からNHK総合で放送中の夜ドラ『ラジオスター』では、MISIAが歌唱する主題歌「舟いっぱいの幸を」をユーミンが作詞作曲するなど、注目を集めている。

その縁もあって実現したのが今回のラジオ共演だ。ドラマの舞台でもあり、2人にとってもゆかりの深い石川・能登の思い出から、主題歌の歌詞に込めた思い、そしてレコーディングの意外な舞台裏まで、たっぷりと語り合ったとのこと。また、夜ドラ『ラジオスター』主演の福地桃子もボイスメッセージで出演する。

番組2週目では、ユーミンが2025年に発表したアルバム『Wormhole/Yumi AraI』や、現在2人がそれぞれ行っている長期間のツアーの話題も。さらに、MISIAが“ユーミンの描写がすごい1曲”もセレクトし、選曲理由とともにオンエアされるとのことなので、2週ともぜひチェックしていただきたい。