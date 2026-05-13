こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月13日は、天井付近の空気を循環させることができる、山善（YAMAZEN）の「導光板ファン付LEDライト AFFALC-S60VE」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[山善] シーリングライト ファン付き E26ソケットタイプ 導光板 LEDライト 風量4段階 / 調光・調色3段階 人感センサー 逆回転モード搭載 1000lm リモコン付き 省エネ 工事不要 AFFALC-S60VE 5,830円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

照明とファンを一体化して空間をすっきり使える、山善のファン付きLEDライトが10％オフとお買い得！

天井照明とファンを一体化した、山善（YAMAZEN）の「導光板ファン付LEDライト AFFALC-S60VE」。風量は4段階、調光3段階・調色3色に対応し、季節を問わず快適な空間づくりをサポートしてくれるアイテムが10％オフとお買い得です。

本製品は、E26ソケットに取り付けられるファン付きLEDライト。照明と送風機能をまとめることで、床置きのサーキュレーターを減らせるのが魅力です。

ファン機能は「強・中・弱・微風」の4段階で調節可能。部屋の上部に溜まりやすい空気を循環させ、冷暖房効率をサポートしてくれます。

さらに、ファンの回転方向を切り替えられるため、夏は下向き送風で涼しく、冬は上向き送風で暖気を循環。

1年を通して使いやすい仕様なのもうれしいポイントです。

明るさも色味も調整できて、シーンに合わせやすい

照明機能も実用的で、明るさは3段階、光色は3色から選択可能。作業時は明るい白色、リラックスタイムは暖色系など、シーンに合わせて使い分けできます。

また、人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサーを搭載。消し忘れの心配もありません。

リモコン操作にも対応しているので、ベッドやソファから手軽に操作できるのも便利なポイントです。

照明と空気循環を1台でこなす「導光板ファン付LEDライト AFFALC-S60VE」は、風量4段階・調光3段階・調色3色対応と機能性も十分。

省スペースで快適な空間づくりを目指したい人にぴったりのアイテムです。

[山善] シーリングライト ファン付き E26ソケットタイプ 導光板 LEDライト 風量4段階 / 調光・調色3段階 人感センサー 逆回転モード搭載 1000lm リモコン付き 省エネ 工事不要 AFFALC-S60VE 5,830円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp