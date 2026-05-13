3回に12試合ぶりの一発…「チームにとってもすごく良かった」

【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。第2打席で12試合ぶりとなる7号ソロを放つなど、4打数2安打1四球だった。試合後、先発を務めた山本由伸投手が取材に応じ、大谷の一発に安堵した心境を明かした。

待望の一発が生まれたのは3回先頭の第2打席だった。4球目の外角ボールゾーンに逃げるシンカーを逆方向へ。打球速度105.9マイル（約170.4キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）で左中間スタンドへ飛び込んだ。12試合、53打席ぶりのアーチとなった。

ベンチでは山本からちょっかいをかけられるような一幕もあった。右腕は「今日ホームランが出てすごくチームも盛り上がりましたし、みんなが静かに見守ってましたけど。みんなが待っていたと思うので、チームにとってもすごく良かったと思います」と振り返った。

一方で大谷の勝ち越し弾で援護を受けたものの、山本は渡米後ワーストとなる3本塁打を浴びて逆転を許した。7回も続投したが、途中降板に。代わったトライネンが走者を全て返して今季ワーストの5失点で敗戦投手になった。「リードしたら守るというのは当然のことなので。なんとかリードして、次の回、次の回へ行けたら一番良かったです」と反省しきりだった。（Full-Count編集部）