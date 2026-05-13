TOHOシネマズは、6月11日に開業する「TOHOシネマズ 名古屋栄」において、スタジオジブリとのコラボレーション企画として、開業日限定のジブリ作品上映と、「魔女の宅急便」IMAX版の先行上映を行なう。

TOHOシネマズ 名古屋栄は、愛知県名古屋市に誕生する商業ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」内にオープンする新劇場。ジブリパークのある愛知県に誕生する映画館として、“いつだって物語は、映画館から生まれる”というコンセプトのもと、スタジオジブリとのコラボレーション企画を展開している。

開業日となる6月11日には、全10スクリーンのうち6スクリーンを使用し、ジブリ作品6作品を1日限定で上映する。上映作品は以下の通り。

となりのトトロ 魔女の宅急便 耳をすませば もののけ姫 ハウルの動く城 アーヤと魔女

このうち「魔女の宅急便」と「もののけ姫」は、IMAX版と通常版が上映される。

さらに、6月11日から6月18日までの期間限定で、「魔女の宅急便」IMAX版の先行上映も実施する。同作の4KデジタルリマスターIMAX上映は、3月に北米で上映され話題を呼んだもので、6月19日からの全国公開に先駆けてTOHOシネマズ 名古屋栄で上映される。

TOHOシネマズ 名古屋栄に導入されるIMAXレーザーシアターでは、4Kレーザー投影システムと12chサウンドシステムにより、キキの表情や黒猫ジジの動き、美しい町並み、飛行シーンなどをより鮮明かつ臨場感ある映像体験として楽しめるとしている。

各作品の上映回数やチケット販売開始日などの詳細は、後日TOHOシネマズの公式Webページで発表される。