タレントのカブトムシゆかりが11日、自身のインスタグラムを更新。息子との2ショットとともに愛らしいやりとりを明かした。



【写真】ほっこり母と息子の2ショット まさか等価交換が待ってるとは

「お花と絵をもらった」と報告した、ゆかりはチェック柄のハットをかぶった姿の写真をアップ。隣に座る息子も黒のハットをかぶって、母子のお出かけは日差し対策ばっちりの姿だ。



「ママ、いつもありがとう。これあげるから新しいiPadちょうだい。」とかわいすぎるコメントを続け、ぬいぐるみ花束を手にする息子の様子を2枚目で公開。添えたのも「#母の日 #等価交換」と、なんともほっこりするハッシュタグだった。



2020年に結婚したが、ゆかりは25年10月にX(旧ツイッター)で「今まで人妻を装っていてすみませんでした。離婚していました これからも変わらず陽気な母として頑張っていきたいと思います」と記している。



2人のやりとりに、ファンも「買ってあげないと！」「なかなかのあざとさ」「かわいい♡ iPad…高い」「等価交換はやばいwww」「将来は大物です!!」といった声や「母親心をわかってる」「恐るべしカブちゃんDNA(笑)」などのコメントが届いていた。



虫好きのアイドル“虫ドル”として人気を博した、ゆかりは2012年にデビュー。一時期は大好きなカブトムシを300匹飼っていたというエピソードも。1月26日にはインスタグラムで37歳になったことを伝えている。



（よろず～ニュース編集部）