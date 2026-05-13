大谷が3回に53打席ぶりの一発を放ったが…

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席で、12試合53打席ぶりとなる7号を放った。山本由伸投手を援護する勝ち越しアーチ。しかし、約20分後に訪れたまさかの展開にファンも落胆している。

1-1で迎えた3回先頭、大谷がハウザーの投じた外角のシンカーを振り抜いた。左中間フェンスを越える7号は打球速度105.9マイル（約170.4キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）、角度23度の一発だった。4月26日（同27日）のカブス戦以来、ノーアーチが続いていただけに、大谷も珍しく安堵した表情でダイヤモンドを一周した。

日米が歓喜した復活の一発。しかしその後、場内は沈黙した山本は5回、8番のベイダーに高めに浮いたスプリッターを捉えられて同点ソロを被弾。さらに続く9番のハースには2打席連発となる勝ち越し弾を浴びた。大谷の7号から約20分、ドジャースは追う展開となり、山本も天を仰いだ。

一転して劣勢となり、SNS上では悲鳴にも似た声が殺到した。「ぎゃああああ」「え、、、嘘だろ」「山本どーした」「ちょ、、由伸くん」「由伸さん!?」「うそやろ……」「大丈夫か由伸」などとファンも落胆している。（Full-Count編集部）