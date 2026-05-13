現在ワールドツアー開催中の世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶが最新ショットを公開した。

１３日までにインスタグラムを更新。スペイン語で「これは別れじゃないよ」と記し、メキシコ市での公演を終え、同ライブでの舞台裏の自身や控え室でのメンバーらの姿のショットを多数シェアした。ダメージデニムの隙間から見せたメンバーおそろいの「７」の友情タトゥーもちらりと見せている。

この投稿にネット上では「アミが見たかった瞬間をちゃんと見せてくれるテテは全てお見通しだね」「“幸せの伝道師”そのもの」「現場のアミはもちろん、行けなかったわたしたちとも楽しかった瞬間を共有してくれるテテ。こういう人だから好きが止まらないんだよね」「にしても…素で、キレイなお顔だね…」「何度も見ては惚（ほ）れての繰り返し」「あまりにもカッコ良くて泣けてきちゃう」「キュートなホソクさんをありがとう」「ちょっとほんまにかっこよすぎね」「テテのせいで眠れない」「コーンドッグを食べてるシーン、インスタストーリーにあげてくれてて最高」「テテのタトゥー太くなってる！」「ほんと、テテは想像超えてくるね、何でも」「カウボーイハットのテテ…目が見えないのに半端ないカッコよさ」「イケメンで面白くて可愛いとか神」などとメロメロになったファンの声があふれている。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」の全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。