ミュージック＆キャンプフェス＜Rockroshi Starry Music Festival 2026＞が、10月10日および11日の2日間、福井県大野市 六呂師⾼原で開催される。アジアで唯一の星空保護区“アーバンナイトスカイプレイス”に認定された六呂師高原で“星たちとうたう”キャンプイン音楽フェスティバルは、昨年に続いて今回が2回目。その第一弾出演アーティストと日割りが発表となった。

◆＜六呂師 Starry Music Festival＞ 画像

初日の10月10日には、ACIDMAN、Name the Night、THE BACK HORN、MONGOL800、レトロリロン。2日目の10月11日には、OKAMOTO’S、GLIM SPANKY、とまとくらぶ、MONKEY MAJIK、yamaの出演が決定した。出演アーティストは今後も追加発表される予定だ。

初開催となった昨年は総勢20組が大自然と一体となり、美しいロケーションで熱いパフォーマンスを繰り広げた。今年も多彩な実力派アーティストが六呂師に集結、アジアNo.1の星空のもとで音楽、自然、キャンプ、そして地域文化が融合した唯一無二の感動体験を届ける。チケットの最速先行受付は本日5月13日12:00より。

なお以下に、昨年に続き同フェスのアンバサダーを務めるACIDMAN 大木伸夫のコメントをお届けしたい。

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今年も、六呂師 Starry Music Festivalのアンバサダーを務めさせていただく事になりました。

相変わらずアンバサダーの意味は理解出来ておりませんが（笑）、昨年、満天の星空の下で歌を歌い、真っ暗なステージ上で星について語らせてもらった事は素晴らしい体験でした。

一人でも多くの人が、音楽に身を委ねながら、宇宙に想いを馳せ、平和を願うニ日間になる事を願っております。

是非、お越しいただけたら嬉しいです！

──大木伸夫(ACIDMAN)

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■Music & Camp Fes＜Rockroshi Starry Music Festival 2026＞

10⽉10⽇(⼟) 福井県大野市・六呂師⾼原

open11:00 / start12:00

10⽉11⽇(⽇) 福井県大野市・六呂師⾼原

open10:00 / start11:00

福井県⼤野市南六呂師169字東上⾕野

▶DAY1：10月10日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Name the Night、THE BACK HORN、MONGOL800、レトロリロン …and more!!

▶DAY2：10月11日(日)出演アーティスト

OKAMOTO’S、GLIM SPANKY、とまとくらぶ、MONKEY MAJIK、yama …and more!! ▼チケット(税込)

【入場券】

◯⼀般：1日券 9,900円 / 2⽇券 17,700円

◯福井県民割：1日券7,700円 / 2日券 13,200円 ※福井県在住の方のみ購入可能

◯学割(中⾼⽣)：1⽇券 3,300円 / 2⽇券 5,500円

◯学割(⼤学⽣ / 専門学生)：1⽇券 6,600円 / 2⽇券 11,000円

◯小学生・未就学児入場無料(要保護者同伴)

【キャンプ券】

◯VIPグランピング：220,000円

・最大6名まで宿泊可能

・チェックイン10/10(土)11:00〜 / チェックアウト10/12(月)11:00

・入場券(2日券)4枚付き ※5名以上は別途入場券(2日券)をご購入ください

・駐車場2台

・会場フードファストパス＋キャンプサイト内専用Barでの全員分の飲み放題付き

◯VIPオートキャンプ：88,000円

・2〜6名まで宿泊可能

・チェックイン10/10(土)11:00〜 / チェックアウト10/12(月)11:00

・駐車場1台

・会場フードファストパス＋キャンプサイト内Barでの全員分の飲み放題付き

・入場券(2日券)は別途ご購入ください

◯一般キャンプ：1サイト 22,000円

・区画：6m✕6m

・6名まで宿泊可能

・チェックイン10/10(土)11:00〜 / チェックアウト10/12(月)11:00

・場内駐車場1台付

・入場券(2日券)は別途ご購入ください

※キャンプサイトご利用にあたって詳細・注意事項はオフィシャルサイトをご確認ください。

※駐車券・シャトルバス券は後日発売

【最速先行(チケットぴあにて先着販売)】

受付期間：5月13日(水)12:00〜6月11日(木)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/starrymusicfes/

主催：Rockroshi StarryMusicFestival実行委員会