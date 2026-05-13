フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。最後の挨拶で結婚を報告した。

「私事ではございますが、先日結婚しました」。相手は「大学時代に出会った方です」と回答。同い年で「本当に真逆の方で常に冷静にものごとを考えられる人」と人柄を明かした。フィギュアの関係者ではなく、５月５日に入籍した。

質疑応答後には、ミラノ・コルティナ五輪でも話題を呼んだ坂本が得意の自撮り記念撮影も開始。「いきまーす、ハイチーズ。笑ってますか？カメラマンさんも入ってください」と右手でスマホを持ってシャッターを切った。

坂本花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日生まれ、神戸市出身。身長１５９センチ。ＮＨＫ連続テレビ小説「てるてる家族」で、五輪選手になるヒロインの姉を見て４歳で競技を始める。２０１６年全日本ジュニア選手権で初優勝し、１７年世界ジュニア選手権は銅メダル。全日本選手権は１８年に初優勝し、２１年から５連覇を達成。五輪は１８年平昌６位、２２年北京は銅メダル、団体は銀、２６年のミラノ・コルティナ五輪では団体、個人ともに銀。ＧＰファイナルは２３年に優勝。世界選手権は２２年から３連覇し、２５年は２位。神戸野田高、神戸学院大経営学部卒。趣味は折り紙、手芸、ジグソーパズル、韓国ドラマや映画の鑑賞。料理上手でお菓子作りや自炊をこなす。水泳も得意。