HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、同じ15歳で世界デビューの夢を叶えた先輩の存在が、SAKURAに大きな力を与えた。

【映像】15歳で全米デビューした美人アイドル（15歳当時の映像も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）の3人の中に加わり、ファイナル審査では4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、その審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

サプライズゲストとして登場したKATSEYEに興奮する2人。最年少メンバー・YOONCHAEはSAKURAと同じ15歳でデビューした。ステージでの心構えを問うSAKURAに対し、YOONCHAEは「あれこれ考えすぎると最高のパフォーマンスはできない気がする。ステージを心から楽しんでいる時が一番良いパフォーマンスができる」と伝授。SOPHIAも「私があの場所にいたのを思い出すわ」と、かつての自分たちを重ねるようにエールを送った。

憧れのスターとの対面を終えたSAKURAは、「存在感がすごい！」「夢のようでした。私の年齢でデビューしている人が目の前にいたのでその存在だけで勇気をもらえた。さらに『やるぞ』という気持ちになった」と語り、決戦を前にさらなる闘志を燃やしていた。