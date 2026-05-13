がん闘病中の元女優、希良梨さん（45）が13日までにインスタグラムを更新。プールで泳ぐ水着姿を公開し、抗がん剤治療後の経過を報告した。

希良梨さんは、抗がん剤治療を受けて退院してから初めてだという室内プールでの水泳を楽しんだことを報告。「なんだか、感動してしまいました まさか、こんなふうに元気になるとは思っていなかったのでまだ信じられない気持ちでいっぱいです」と率直な思いをつづった。

続けて「私は元気いっぱいですが まだだるい日もありますが まだ脚に、抗がん剤治療の副作用は残っておりますが、お薬を飲んで大丈夫な程度になってきました まだ震えたり、痺れたり、歯が抜けたり…」と現状を記すとともに、「でも、体力をつけるためにプールは良いのかなと思いました 夏は、外のプールや海に行きたいなぁ！」と思いをつづった。

希良梨さんは24年9月にがんに罹患（りかん）したことを公表。同年12月に手術を受け、25年1月に転移とステージ3を告白していた。同6月末には最後の抗がん剤治療終えたことを報告。また、同7月には芸能界を引退することを宣言し、著名人・文化人として活動を行うことを発表していた。