かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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5月13日（水）は、王林、ナダル、畠中悠、千葉公平が来店。都会で頑張る“ど田舎出身芸能人”たちが、驚きの地元あるあるや、子ども時代のエピソードなどを語る。

オープニングで、故郷には「たぶん世界にたった一つのりんご畑の中を走る列車がある」と話すのは青森県弘前市出身の王林。そのりんご鉄道があと２年ぐらいで廃線になる可能性があり、それを食い止めたいという思いから、始発駅で“あること”を始めることになったという。

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また、王林が「テレビに出るようになってから青森に元カレが増えた」と吐露。知らない人たちから「あそこの高校の○○君て元カレなんでしょ」と言われることが増え、ありもしない噂まで広がっているという。その一つとして、王林が「セクシーなキスをしたとかも言われて」と話すと、山内が「セクシーなキスって何？」と質問。王林が元の言葉に言いかえるとその思わぬ表現にスタジオが爆笑に包まれる……。

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そして京都府相楽郡南山城村出身のナダルは、村に公衆トイレがなかったため、誰かが「お腹痛い」と言い出した時は、皆で円陣を組み、その中で用を足していたと話す。ある時、ナダル自身も腹が痛くなり、皆が囲んでくれたが、前日にエノキタケを食べていたために、ナダルに“ある悲劇”が起き……！ その時、助けてくれた女の子を好きになったという、ナダルの初恋エピソードとは！？

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このほか、山内は「山の中腹にあった廃ホテルにエロ本がめっちゃあったが、そこが地元の暴走族のたまり場だった」と回顧。そこに夜中に一人で出かけていった友人のエピソードを明かす。かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。13日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。