Creepy Nuts「よふかしのうた」、「ストリーミング」累積再生数1億回突破 自身8作目【オリコンランキング】
Creepy Nutsの「よふかしのうた」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身8作目の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】Creepy Nuts「よふかしのうた」MV
週間再生数28.9万回（288,832回）を記録。累積再生数は1億22.9万回（100,228,942回）。
Creepy Nutsの累積再生数1億回突破作品はこのほか、「のびしろ」、「Bling-Bang-Bang-Born」、「かつて天才だった俺たちへ」、「二度寝」、「オトノケ− Otonoke」、「合法的トビ方ノススメ」、「堕天」となる。
本作は、『オードリーのオールナイトニッポン10周年全国ツアー』テーマソングとしてリリースされた楽曲。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】Creepy Nuts「よふかしのうた」MV
週間再生数28.9万回（288,832回）を記録。累積再生数は1億22.9万回（100,228,942回）。
Creepy Nutsの累積再生数1億回突破作品はこのほか、「のびしろ」、「Bling-Bang-Bang-Born」、「かつて天才だった俺たちへ」、「二度寝」、「オトノケ− Otonoke」、「合法的トビ方ノススメ」、「堕天」となる。
本作は、『オードリーのオールナイトニッポン10周年全国ツアー』テーマソングとしてリリースされた楽曲。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞