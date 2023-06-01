Netflixアニメ映画『超かぐや姫！』、劇中歌のアルバムが初1位【オリコンランキング】
Netflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の劇中歌を収録したデジタルアルバム『超かぐや姫！』が、13日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、登場16週目にして初の1位を獲得した。
【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード
今年2月2日付で3位に初登場してから16週連続でTOP10入りしており、累積DL数は1.8万DL（17,950DL）となった。
本作には、同映画のメインテーマでryo (supercell)が書き下ろした「Ex-Otogibanashi」や、BUMP OF CHICKENの楽曲にTAKU INOUEが新規アレンジを加えたエンディングテーマ「ray超かぐや姫！Version」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード
今年2月2日付で3位に初登場してから16週連続でTOP10入りしており、累積DL数は1.8万DL（17,950DL）となった。
本作には、同映画のメインテーマでryo (supercell)が書き下ろした「Ex-Otogibanashi」や、BUMP OF CHICKENの楽曲にTAKU INOUEが新規アレンジを加えたエンディングテーマ「ray超かぐや姫！Version」などが収録されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
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