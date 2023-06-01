Various Artists『超かぐや姫！』（権利元：超かぐや姫！／2026年1月23日配信開始）（C）コロリド・ツインエンジンパートナーズ

写真拡大

　Netflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の劇中歌を収録したデジタルアルバム『超かぐや姫！』が、13日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、登場16週目にして初の1位を獲得した。

【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード

　今年2月2日付で3位に初登場してから16週連続でTOP10入りしており、累積DL数は1.8万DL（17,950DL）となった。

　本作には、同映画のメインテーマでryo (supercell)が書き下ろした「Ex-Otogibanashi」や、BUMP OF CHICKENの楽曲にTAKU INOUEが新規アレンジを加えたエンディングテーマ「ray超かぐや姫！Version」などが収録されている。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞