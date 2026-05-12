W杯で日本代表と対戦するスウェーデン代表、本大会に臨むメンバー26名を発表！ イサクやギェケレシュなど実力者が選出

W杯で日本代表と対戦するスウェーデン代表、本大会に臨むメンバー26名を発表！ イサクやギェケレシュなど実力者が選出