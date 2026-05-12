HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、1万4000人の頂点に立つ最終合格者が発表され、15歳のSAKURAがその栄冠を掴み取った。

【映像】たった一人に選ばれた未経験の可愛すぎる15歳練習生（スゴすぎるパフォーマンスも）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人の中から、最後の中間審査を経てAYANA（桑原彩菜・18歳）とSAKURA（飛咲来・15歳）がファイナルへと進んだ。(※全て参加時の年齢）

AYANAとSAKURAは既にデビューが決定しているアメリカ出身のエミリー（20歳）、スウェーデン出身のレクシー（21歳）、ブラジル出身のサマラ（20歳）の3人の中に加わり、ファイナル審査では4人目のメンバーとしてステージに立つことが決定、その審査を経てどちらか1人がデビューを掴む。

最終審査を終え運命の瞬間、ソン・ソンドゥク氏から「最終合格者は…おめでとうございます。SAKURA」と名前を呼ばれると、SAKURAは驚きで顔を覆い、その場に泣き崩れた。隣にいたAYANAは、自らの落選という厳しい現実がありながらも、すぐに笑顔でSAKURAを優しく抱きしめ、その健闘を称えた。

マイクを握ったSAKURAは、涙を流しながら「私は、世界で輝くアーティストになりたいと思って、今回このオーディションに応募させていただいて。本当にデビューを勝ち取りたいって想いだけで、ここまで頑張ってこれたので。本当にこの環境と、今まで出会ってきた人には、すごく感謝もしてるし。本当に自分の夢がここで叶えられて、本当に……良かったです」と、震える声で感謝と喜びを語った。SAKURAはレクシー、サマラ、エミリーとともにガールズグループを結成、今年全米デビューが決定している。