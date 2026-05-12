25周年デザインのコースターやチャームが付いてくる！ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルメニュー後期
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）より、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催！
イベント期間中、ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランとラウンジでも、開園25周年をお祝いした特別感たっぷりなスペシャルメニューが提供されています。
今回は、ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期のスペシャルメニューを紹介していきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルメニュー（後期）
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販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」
2026年で開園25周年を迎えた東京ディズニーシー。
東京ディズニーシーでは、25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”が2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間で開催中です！
ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」では、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期のスペシャルメニューが登場します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ケーキセット
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価格：3,000円
提供期間：2026年5月20日〜2026年6月30日
提供時間：12:00〜19:00トロピカルフルーツとチョコレートのケーキコーヒー または 紅茶
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください。
※1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は90分となります。
コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける、トロピカルフルーツとチョコレートのケーキ。
ケーキにはイベントのコスチュームを着た「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ＆デール」のお祝いムードたっぷりな豪華な飾りが添えられています☆
そして濃厚なチョコレートのケーキと、さっぱりとしたトロピカルフルーツの相性もバッチリ。
プレートのデコレーションひとつひとつにこだわりが詰まっています。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”プレミアムスウィーツセット
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価格：7,500円
提供期間：2026年6月1日〜2026年7月17日
提供時間：15:00〜19:30サラダ
・彩り野菜のサラダスープ
・ゴボウスープブレッド
・グレープフルーツデニッシュ
・タマゴサンドウィッチ
・ハムとチーズのブレッド
・コンビーフのロールサンドデザート
・ヨーグルトとキウイのヴェリーヌプティ・フール
・レモンタルト
・マカロン
・ラミントン
・ホワイトグレープゼリーコーヒー または 紅茶
※本メニューをご注文のかたは、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スウィーツドリンクを1,800円でご注文いただけます。
※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。
東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（プレミアムスウィーツセット限定）」よりお申し込みください。
※1日の提供数に限りがあります。
※ご利用時間は90分となります。
※こちらのメニューには、オリジナルチャームがつきます。
※オリジナルチャームの配布は、なくなり次第終了します。
※デザインはメニューごとに異なります。
お食事からデザートまで堪能できる、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”プレミアムスウィーツセット。
サラダにスープ、ブレッド4種にデザート1種、プティ・フール4種がプレートに盛り付けられています。
お野菜がたっぷりと入ったサラダや、濃厚なゴボウスープにはミッキーシェイプのデコレーションも！
それからデザートのヨーグルトとキウイのヴェリーヌは高さのあるグラスにオシャレに入っていて、グラスの下に「ミッキー＆フレンズ」たちがずらりと並んでいます。
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東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”プレミアムスウィーツセットには、「ミッキーマウス」デザインのオリジナルチャームが付いてきます。
コロンとした25周年のロゴチャームもセットで、「ミッキーマウス」のポージングもカッコイイ☆
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スウィーツドリンク
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価格：2,200円
提供期間：2026年6月1日〜2026年7月17日
提供時間帯：カフェ＆カクテルミルク、ストロベリーシロップ、ラムネシロップ、ソーダゼリー、ブルーシロップ、ストロベリーホイップクリーム、ストロベリー、ストロベリーアイスクリーム、ホイップクリーム、ココアビスケット、ラング・ド・シャ、アラザン、チョコレート
※1日の提供数に限りがあります。
2026年6月1日〜2026年7月17日の期間限定で提供される、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スウィーツドリンク。
「ミニーマウス」がモチーフになったスウィーツドリンクで、水色とピンクの層も可愛い！
また、ミルクがベースのドリンクで、ストロベリーやラムネのシロップがアクセントになっています。
「ミニーマウス」はストロベリーアイスクリームとココアビスケット、ラング・ド・シャ、チョコレートで表現◎
さらにソーダゼリー、アラザンなど様々な食感が楽しめるのもポイントです。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク
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価格：1,600円
提供期間：2026年5月20日〜2026年6月30日
提供時間帯：カフェ＆カクテルスプライト、パープルメロンシロップ、ラムネシロップ、ソーダゼリー、ブルーシロップ、ホイップクリーム、ジャージーミルクアイスクリーム、チョコレート、ブルーパウダー
※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※デザインはメニューごとに異なります。
2026年5月20日〜2026年6月30日のカフェ＆カクテルの時間帯に楽しめる、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク。
大きな耳がキュートな「ミッキーマウス」モチーフのドリンクです。
ブルーとパープルのグラデーションが幻想的で、上部にはホイップクリームがたっぷり！
「ミッキーマウス」はジャージーミルクアイスクリームとチョコレートで表現され、中にはソーダゼリーも入っています。
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東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンクには、オリジナルコースターが付きます。
東京ディズニーシーのシンボルを背景に、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ＆デール」がデザインされた豪華なデザインのコースターで、持ち帰った後は飾っておいても素敵☆
お料理もドリンクもジュビリーブルーでいっぱい。
ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期スペシャルメニューの紹介でした！
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