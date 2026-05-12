東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）より、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催！

イベント期間中、ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランとラウンジでも、開園25周年をお祝いした特別感たっぷりなスペシャルメニューが提供されています。

今回は、ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期のスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルメニュー（後期）

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販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」

2026年で開園25周年を迎えた東京ディズニーシー。

東京ディズニーシーでは、25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”が2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間で開催中です！

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」では、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期のスペシャルメニューが登場します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ケーキセット

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価格：3,000円

提供期間：2026年5月20日〜2026年6月30日

提供時間：12:00〜19:00

トロピカルフルーツとチョコレートのケーキコーヒー または 紅茶

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分となります。

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける、トロピカルフルーツとチョコレートのケーキ。

ケーキにはイベントのコスチュームを着た「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ＆デール」のお祝いムードたっぷりな豪華な飾りが添えられています☆

そして濃厚なチョコレートのケーキと、さっぱりとしたトロピカルフルーツの相性もバッチリ。

プレートのデコレーションひとつひとつにこだわりが詰まっています。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”プレミアムスウィーツセット

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価格：7,500円

提供期間：2026年6月1日〜2026年7月17日

提供時間：15:00〜19:30

サラダ・彩り野菜のサラダスープ・ゴボウスープブレッド・グレープフルーツデニッシュ・タマゴサンドウィッチ・ハムとチーズのブレッド・コンビーフのロールサンドデザート・ヨーグルトとキウイのヴェリーヌプティ・フール・レモンタルト・マカロン・ラミントン・ホワイトグレープゼリーコーヒー または 紅茶

※本メニューをご注文のかたは、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スウィーツドリンクを1,800円でご注文いただけます。

※プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（プレミアムスウィーツセット限定）」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分となります。

※こちらのメニューには、オリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

お食事からデザートまで堪能できる、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”プレミアムスウィーツセット。

サラダにスープ、ブレッド4種にデザート1種、プティ・フール4種がプレートに盛り付けられています。

お野菜がたっぷりと入ったサラダや、濃厚なゴボウスープにはミッキーシェイプのデコレーションも！

それからデザートのヨーグルトとキウイのヴェリーヌは高さのあるグラスにオシャレに入っていて、グラスの下に「ミッキー＆フレンズ」たちがずらりと並んでいます。

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東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”プレミアムスウィーツセットには、「ミッキーマウス」デザインのオリジナルチャームが付いてきます。

コロンとした25周年のロゴチャームもセットで、「ミッキーマウス」のポージングもカッコイイ☆

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スウィーツドリンク

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価格：2,200円

提供期間：2026年6月1日〜2026年7月17日

提供時間帯：カフェ＆カクテル

ミルク、ストロベリーシロップ、ラムネシロップ、ソーダゼリー、ブルーシロップ、ストロベリーホイップクリーム、ストロベリー、ストロベリーアイスクリーム、ホイップクリーム、ココアビスケット、ラング・ド・シャ、アラザン、チョコレート

※1日の提供数に限りがあります。

2026年6月1日〜2026年7月17日の期間限定で提供される、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スウィーツドリンク。

「ミニーマウス」がモチーフになったスウィーツドリンクで、水色とピンクの層も可愛い！

また、ミルクがベースのドリンクで、ストロベリーやラムネのシロップがアクセントになっています。

「ミニーマウス」はストロベリーアイスクリームとココアビスケット、ラング・ド・シャ、チョコレートで表現◎

さらにソーダゼリー、アラザンなど様々な食感が楽しめるのもポイントです。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク

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価格：1,600円

提供期間：2026年5月20日〜2026年6月30日

提供時間帯：カフェ＆カクテル

スプライト、パープルメロンシロップ、ラムネシロップ、ソーダゼリー、ブルーシロップ、ホイップクリーム、ジャージーミルクアイスクリーム、チョコレート、ブルーパウダー

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

2026年5月20日〜2026年6月30日のカフェ＆カクテルの時間帯に楽しめる、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク。

大きな耳がキュートな「ミッキーマウス」モチーフのドリンクです。

ブルーとパープルのグラデーションが幻想的で、上部にはホイップクリームがたっぷり！

「ミッキーマウス」はジャージーミルクアイスクリームとチョコレートで表現され、中にはソーダゼリーも入っています。

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東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンクには、オリジナルコースターが付きます。

東京ディズニーシーのシンボルを背景に、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ＆デール」がデザインされた豪華なデザインのコースターで、持ち帰った後は飾っておいても素敵☆

お料理もドリンクもジュビリーブルーでいっぱい。

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期スペシャルメニューの紹介でした！

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