JR東海は、長野駅と愛知県の名古屋駅を結ぶ「特急しなの」の新型車両を、初めて公開しました。13日から走行試験をはじめ、2029年度の導入を目指します。



大和洋介記者

「この先が普通車の車両。グリーンのシートが並びさわやかなイメージ。窓側には木目調のデザインがあり、これは木曽五木をイメージしているということです」





デザインのコンセプトは、信濃・木曽・美濃地区の「豊かな自然と文化の調和」。「アルプスを翔ける爽風」をテーマに、アルプスのやまなみを颯爽と駆け抜けていく風をイメージしたデザインとなっています。12に日、愛知県春日井市でJR東海が開いた、新型特急車両「385系」の報道公開。長野と名古屋を結ぶ特急「しなの」で運用されている「383系」の後継車両として「385系」が設計されました。普通車は、「自然の心地よさ」をテーマに木曽の森林をイメージした、さわやかで明るい色彩を採用。すべての車両にコンセントも設置されています。そして、こちらはグリーン車。「優雅なプライベート感」をテーマに、より快適に過ごせるよう3列シートを導入。シートとシートの間隔は、1メートル30センチと国内最大級の広さだということです。大和洋介記者「グリーン車は、電動でシートを調節できます。これまでは、背もたれを倒して、リクライニングしていましたが、新型車両は座面と背もたれが、スライドする形でリクライニングできて、後ろの座席が狭くならないといいます」また、車内には、木曽漆器や南木曽ろくろ細工など、目的地や沿線の伝統工芸品を展示しています。新型車両には、常時ジャイロセンサーが稼働する次世代振子制御技術が採用されていて、カーブが多い中央西線での乗り心地も、向上するということです。JR東海車両部 清水吾郎部長「今後この車両は、中央本線の特急としての新しい柱となっていく車両ですので、走行試験を着実に進めてまいりたい」新型車両は、13日から走行試験をはじめ、2029年度の導入を目指します。