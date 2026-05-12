慰謝料の支払いが滞っているとして元夫を襲撃し、車に押し込み監禁するなどしたとして、元妻ら男女5人が逮捕されました。

住居侵入、強盗致傷、生命身体加害略取、監禁致傷、傷害の疑いで逮捕されたのは、大阪市平野区の職業不詳・手島愛海容疑者（31）ら男女5人です。

警察によると、手島容疑者らは今年3月20日から21日にかけて、京都市伏見区の集合住宅に侵入し、手島容疑者の元夫（39）の後頭部を凶器で殴り、身体をかついで路上へ連れ出したうえ、車に押し込んで監禁し、堺市内の山道まで連れ回して殴る蹴るなど暴行。さらに、平野区内の元夫の自宅まで連れまわし再び監禁した疑いがもたれています。

元夫は知人宅に身を寄せていたところを襲撃に遭い、車に押し込まれる際には手錠をかけられました。暴行によって肋骨不全骨折などの重傷を負いましたが、すきを見て自宅を抜け出し、手錠をしたまま警察署に駆け込んだということです。

手島容疑者と元夫は去年離婚しましたが、慰謝料をめぐってトラブルになっていたということです。

警察は手島容疑者らの認否を明らかにしていませんが、ほかにも共犯者がいるとみて、事件の詳しい経緯を調べています。