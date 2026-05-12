タイプロで話題・NOSUKE、トークショー＆お渡し会でファンに感謝「推しが見てるぞ」の格言も話題
ダンサー・振付師のNOSUKEが8日、都内で開催された「NOSUKE -Team"S"pecial- PRESENTS ダンエク」 発売記念お渡し会に登場。作品のこだわりや、ファンへの感謝を語った。
【写真】ファンの前でポーズを決めるNOSUKE
「NOSUKE -Team"S"pecial- PRESENTS ダンエク」は、NOSUKE考案のダンスエクササイズ“ダンエク”MOOK。「anan」本誌での約半年にわたる人気連載が見やすくなって再収録された。
気になる部位に効くMOOK撮り下ろしのダンエクも多く加わり、自分に合ったエクササイズをカスタマイズできるほか、 ダンエクをSTEPごとにこなしていくと、MOOKのためにNOSUKEが振り付けた「Rock this Party 」初心者 Ver.が踊れるようになる仕掛けも。 NOSUKEの半生が見えるロングインタビューや、あの振り付けにこめられた思い、NOSUKEを知るための50問50答、撮り下ろしグラビアなど、NOSUKEの魅力もたっぷり収録されている。
1部開始時間になり、NOSUKEが登場すると会場には歓声が。NOSUKEの満面の笑みで、会場も終始あたたかな空気感でトークが進められた。
刊行にあたり、本書への想いや制作のこだわりが語られる中、読者から事前にもらった質問コーナーへ。「お気に入りのページは？」という質問に対しては「全部！ ananさんとTeam"S"pecialのみんなで、指の角度から服の皺まで気をつけて、“神は細部に宿る”のモットー通りこだわってつくったので」とムックに対するアツい思いも披露した。最後には、ファンへ深い感謝を伝えた。
また、今回のイベントの目玉でもある「Rock this Party」初心者Ver.を1サビ終わりまで披露。キラキラの笑顔で踊るNOSUKEに、誰もが目を奪われた。
続いて行われた特典会では、全員にサイン本を直接お渡し。複数冊購入者にはNOSUKEの格言シール＆激励券やツーショットチェキ券がついていた。
NOSUKEから直接「推しが見てるぞ」「完璧じゃなくていい止まらなければいい」「昨日の自分を裏切らない選択をしろ」といったムックにも収録されているNOSUKEの格言で激励を受け、感激する人も。ツーショットチェキでは、一緒にムックの表紙にもなっているNOSUKEの“ダンエクポーズ”をするなど、本ムックならではの思い出を作る人も存在した。
さらに、短い時間での本のお渡しの中で、NOSUKEの振り付けの感想を伝える人や推しへの指導の感謝を伝える人、ずっと追いかけているNOSUKEへの想いを吐露する人、時には目に涙を浮かべるファンの姿も見られ、充実したイベントとなった。
【写真】ファンの前でポーズを決めるNOSUKE
「NOSUKE -Team"S"pecial- PRESENTS ダンエク」は、NOSUKE考案のダンスエクササイズ“ダンエク”MOOK。「anan」本誌での約半年にわたる人気連載が見やすくなって再収録された。
1部開始時間になり、NOSUKEが登場すると会場には歓声が。NOSUKEの満面の笑みで、会場も終始あたたかな空気感でトークが進められた。
刊行にあたり、本書への想いや制作のこだわりが語られる中、読者から事前にもらった質問コーナーへ。「お気に入りのページは？」という質問に対しては「全部！ ananさんとTeam"S"pecialのみんなで、指の角度から服の皺まで気をつけて、“神は細部に宿る”のモットー通りこだわってつくったので」とムックに対するアツい思いも披露した。最後には、ファンへ深い感謝を伝えた。
また、今回のイベントの目玉でもある「Rock this Party」初心者Ver.を1サビ終わりまで披露。キラキラの笑顔で踊るNOSUKEに、誰もが目を奪われた。
続いて行われた特典会では、全員にサイン本を直接お渡し。複数冊購入者にはNOSUKEの格言シール＆激励券やツーショットチェキ券がついていた。
NOSUKEから直接「推しが見てるぞ」「完璧じゃなくていい止まらなければいい」「昨日の自分を裏切らない選択をしろ」といったムックにも収録されているNOSUKEの格言で激励を受け、感激する人も。ツーショットチェキでは、一緒にムックの表紙にもなっているNOSUKEの“ダンエクポーズ”をするなど、本ムックならではの思い出を作る人も存在した。
さらに、短い時間での本のお渡しの中で、NOSUKEの振り付けの感想を伝える人や推しへの指導の感謝を伝える人、ずっと追いかけているNOSUKEへの想いを吐露する人、時には目に涙を浮かべるファンの姿も見られ、充実したイベントとなった。