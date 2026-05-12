まさかの「2人乗り仕様」！

トルコの自動車部品メーカー「KAREL KALIP（カレル・カリプ）」は、電動シティコミューターブランド「KAREA（カレア）」 を立ち上げ、その第1弾「FIT（フィット）」を発売しました。

カレル・カリプ社は、トルコで1994年に設立され、バンパーやダッシュボードをはじめとする中大型プラスチック射出成形金型メーカーとして成長しました。2015年には行政機構が認定した研究開発センターを設立し、技術基盤の強化を進めています。

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今回発売されたカレア・フィットは、日常生活における近距離移動を目的とした2人乗りBEV（バッテリー式電気自動車）です。欧州の車両区分ではL7eカテゴリーに属し、混雑した都市部の駐車や交通渋滞といった課題に対応します。

ボディは軽量な複合プラスチック製で、全長2361mm×全幅1498mm×全高1621mm。日本で販売されていたトヨタの超小型BEV「C＋pod（シーポッド、2020〜2024年）」に近いサイズ感です。

丸型ヘッドライトが目を引くエクステリアはモダンで親しみやすいシンプルなデザイン。そのフロントフェイスはどことなく「Honda e」を感じます。インテリアは大人2人が並んで座れるシンプルな空間です。インパネに配されたボディ同色の装飾パネルが視覚的なアクセントとなっています。

装備面ではエアコン、ディスプレイオーディオ、USBポート、パワーウインドウ、パーキングセンサー、リアビューカメラなどを標準設定。ラゲッジスペースは184リッターを確保し、必要十分な快適性と利便性を兼ね備えています。

モーターは最高出力12kW（16馬力）を発生し、後輪を駆動させます。バッテリーはLFP（リン酸鉄リチウムイオン）で、容量9.98kWh。残量20％から80％までをおよそ2時間で回復できます。1充電走行距離は135km、最高速度は90km／hです。

ボディカラーはオレンジ、ブルー、オリーブ、レッドなど全6色。価格は74万9000トルコリラ（約250万円）。バッテリーの保証期間は5年間または走行距離10万kmです。

超小型BEVは、比較的シンプルでコストを抑えやすく、シェアリングサービスやラストワンマイル輸送との親和性が高いカテゴリーです。日本では軽自動車という独自の市場が確立されていることもあり、普及は限定的ですが、欧州では都市交通の効率化を担う次世代モビリティとして導入が進んでいます。今回のカレア・フィットも、その流れの中で登場したモデルのひとつといえるでしょう。