◇大相撲夏場所3日目（2026年5月12日 両国国技館）

12場所ぶりに大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は、東前頭筆頭の藤ノ川（21＝伊勢ケ浜部屋）を下して初日から3連勝を飾った。

スピードのある相手を立ち合いでつかまえると、じわじわと圧力をかけて寄り切った。初日に大関・琴桜を破り、2日目は横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）の休場による不戦勝だった藤ノ川は健闘したが、及ばなかった。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は結びで西前頭筆頭の隆の勝（31＝湊川部屋）を下し、初日からの連敗を2で止め、初白星を挙げた。立ち合いで右を差すと、左に回る相手を追いかけて力強く押し出した。

新関脇の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）は西前頭3枚目の王鵬（26＝大嶽部屋）に快勝し、初白星を挙げた。立ち合い、鋭い出足で圧力をかけ、一気に土俵の外に押し出した。

同じく新関脇の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）は西前頭2枚目の一山本（32＝放駒部屋）を下して3日目で初日が出た。一山本に左上手を許し、土俵際まで追い込まれたが、最後に逆転のすくい投げを放った。

3日目を終え、3連勝は霧島、小結・若隆景、平幕の琴栄峰、翔猿の4人となった。