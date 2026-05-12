青少年支援団体「東京YMCA」で、障害者向け支援プログラムを受けていた女性に対して、わいせつな行為をしたとして元講師の男が警視庁に逮捕されました。

【写真を見る】「子どもを作る練習をする」障害のある受講生の女性にわいせつな行為か 東京YMCAの元職員の40歳男を逮捕 少女を盗撮したとみられる画像も見つかる 警視庁

元講師 障害のある女性にわいせつか

記者

「これからどこかへ向かうのでしょうか。重留容疑者が自宅から出てきました」

準強制わいせつの疑いで逮捕された、青少年支援団体「東京YMCA」の元講師・重留真幸容疑者（40）です。



重留容疑者は2023年3月、当時勤めていたこの団体の新宿区にある教室で、精神障害がある受講生の女性（当時25）にわいせつな行為をした疑いがもたれています。

記者

「教室で2人でいたところ、重留容疑者が女性に『近くにおいで』などと声をかけ、犯行に及んだということです」

1対1で行う発達障害者向けのトレーニングを担当していた重留容疑者。団体のHPでは「マスター」と紹介されていました。

重留容疑者

「みんなの話を聞いたり、相談にのったりもしています」

元講師「性的欲求を満たすためだった」

公認心理師の資格を持つ重留容疑者は、2013年ごろからこの団体で働いていたといいます。



警視庁によりますと、女性が帰宅後、父親に「先生から子どもを作る練習をすると言われた」などと話し、事件が発覚しました。



取り調べに対し重留容疑者は、「覚えていない」と今回の逮捕容疑を否認する一方で…

重留容疑者

「被害者の胸をもむなどの行為は、最低でも3年間で10回くらいはしていました。性的欲求を満たすためだった」

重留容疑者のパソコンからは今回の事件とは別の場所で少女を盗撮したとみられる画像も見つかっていて、警視庁は余罪を追及しています。