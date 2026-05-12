斎藤工ら俳優・監督7組がカンヌで直接プレゼン！ JAPANESE NIGHT運営事務局「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」

記事ポイント 斎藤工、永尾柚乃、松本まりから豪華俳優陣が2026年5月15日カンヌに集結盆栽・大衆演劇・DJによる日本文化プログラムも同夜実施翌16日には国際映画祭関係者を交えたシンポジウムも開催決定 斎藤工、永尾柚乃、松本まりから豪華俳優陣が2026年5月15日カンヌに集結盆栽・大衆演劇・DJによる日本文化プログラムも同夜実施翌16日には国際映画祭関係者を交えたシンポジウムも開催決定

フランス・カンヌで開かれる国際映画祭の会期中、日本の映画人と文化を世界に発信するイベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が2026年5月15日に開催されます。

JAPANESE NIGHT運営事務局が主要登壇者のラインナップを発表し、斎藤工、永尾柚乃、松本まりかをはじめとする俳優・監督陣の参加が明らかになります。

翌5月16日には国際的な映画関係者を交えたシンポジウムの開催も決定しています。

JAPANESE NIGHT運営事務局「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」





イベント名：JAPANESE NIGHT in Cannes 2026日時：2026年5月15日（金）19:00〜会場：Hotel Martinez（カンヌ）主催：JAPANESE NIGHT運営事務局

「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」は、カンヌ国際映画祭の会期中にHotel Martinezで開催される国際文化交流イベントです。

前半の映画人によるプレゼンテーション、後半の伝統芸能・パフォーマンスプログラムという2部構成で、世界の映画業界人へ日本映画と日本文化の魅力を直接届けます。

登壇者には俳優・filmmakerとして活動する斎藤工、俳優の永尾柚乃と松本まりか、小説家・映像監督のLiLy、映像監督のAki Mizutani・YP・木村太一が名を連ねます。

さらにアットムービーの育成プログラム「ATMOVIE GLOBAL TRACK」から選出された若手クリエイター5名も登壇し、短編映画を通じて国際舞台でのプレゼンテーションに挑みます。

登壇者たちのプロフィール

今回のプレゼンテーションには、日本の映画・映像シーンを代表する多彩な顔ぶれが集まります。

国際映画祭での受賞歴を持つ監督から、ドラマ・映画で幅広く活躍する俳優まで、それぞれが日本映画の現在と可能性をカンヌの舞台で発信します。

斎藤工（俳優・filmmaker）

俳優として映画『シン・ウルトラマン』やNetflix映画『This is I』、ドラマEX「誘拐の日」などに出演する斎藤工は、filmmakerとしての顔も持ちます。

初長編監督作『blank13』で国内外の映画祭8冠を獲得し、児童養護施設のドキュメンタリー『大きな家』では企画・プロデュースを手がけ、日本批評家大賞ドキュメンタリー賞を受賞しています。

永尾柚乃（俳優）

2016年生まれの永尾柚乃は、1歳半でテレビドラマ『コールドケース2 〜真実の扉〜』に子役デビューした俳優です。

2023年のドラマ『ブラッシュアップライフ』への出演を機に注目を集め、ドラマ『誘拐の日』での天才少女役や映画『ゴールデンカムイ』など、幅広いジャンルの作品に出演しています。

松本まりか（俳優）

1984年9月12日生まれの松本まりかは、2000年にNHKドラマ『六番目の小夜子』でデビューし、2018年のテレビ朝日『ホリデイラブ』で広く注目を集めました。

近年もNHK大河ドラマ『どうする家康』、映画『湖の女たち』（2024年）など話題作への出演が続いています。

LiLy（小説家・映像監督）

1981年生まれ、上智大学卒業のLiLyは2006年に作家デビューし、小説『オンナ』やエッセイ『目もと隠して、オトナのはなし』など著作多数のマルチクリエイターです。

自身の同名小説（幻冬舎）を原作とした映画『TOKYO LOVE? STORY』では水谷明希監督と共同で監督・脚本を務めています。

Aki Mizutani（映像監督）

1979年生まれのAki Mizutaniは、青山学院大学卒業後に渡米し、LAでエディターとしてキャリアを築きます。

編集を担当した短編ドキュメンタリー『津波そして桜』が米国アカデミー賞にノミネートされ、帰国後は監督として制作した2024年作品『TOKITO』が複数の映画祭に正式招待されています。

YP（映像監督）

1994年生まれ、SATELLITE8代表のYPは、令和特撮『呪縛少女バギラちゃん』の企画・脚本・監督を手がけるほか、短編映画『純猥談』シリーズやミュージックビデオ・CM制作など多彩な作品を送り出しています。

実写にCG・アニメーションを融合させた映像表現を得意とします。

木村太一（映画監督）

1987年生まれの木村太一は12歳で単身渡英して映像制作を学び、King GnuやColdplayのミュージックビデオを手がけてきた映像監督です。

映画『AFTERGLOWS』で映画監督デビューを果たし、第二作『FUJIKO』はイタリアのFar East Film Festivalで最高賞の金賞（ゴールデン・マルベリー賞）と評論家賞（ブラック・ドラゴン賞）の二冠を受賞しています。

ATMOVIE GLOBAL TRACK

アットムービー代表取締役・プロデューサーの森谷雄が率いる「ATMOVIE GLOBAL TRACK」は、国際共同製作を担うグローバルプロデューサーの育成を目的とした特別プログラムです。

2025年12月に始動し、日本芸術文化振興会の「文化芸術活動基盤強化基金」採択事業として実施されています。

今回は選出クリエイターとして、関駿（『Her Voice』）、定谷美海（『Almost Goodbye』）、古山知美（『My Missing Half』）、ソウジ・アライ（『Their Own Sake』）、宮瀬佐知子（『Portrait of Absence』）の5名が登壇します。

伝統と現代が交わる文化プログラム





イベント後半では、言葉の壁を越えて日本文化の深みを体感できるカルチャー・プログラムが実施されます。

着物姿のDJが音楽で会場を彩り、能面・白無垢をまとったパフォーマーが舞台に立つ、静と動が交差する空間が生まれます。

日本が世界に誇る伝統文化「盆栽」をTRADMAN’Sが担い、江戸時代から庶民の娯楽として続く「大衆演劇」のパフォーマンスも実施されます。

DJ・マドモアゼル・ユリアが独自の感性と音楽表現でカンヌの夜を彩ります。

JAPANESE NIGHT Symposium 2026

イベント翌日の2026年5月16日（土）15:30からは、Marche du Film Japan Pavilionにて「JAPANESE NIGHT Symposium 2026」が開催されます。

海外の映画祭関係者やプロデューサーを交え、国際的な視野から日本映画がより高い評価を得るために必要な視座について議論を深めます。

斎藤工・木村太一・Aki Mizutaniら第一線の映像作家が登壇する映画プレゼンテーションと、翌日のシンポジウムという2日間のプログラムが、カンヌで日本映画の存在感を発信します。

盆栽・大衆演劇・DJによる文化パフォーマンスも加わり、映像と伝統芸能の両面から日本の表現力を世界へ届けるイベントです。

JAPANESE NIGHT運営事務局「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. JAPANESE NIGHT Symposium 2026はどこで開催されますか。

A. 2026年5月16日（土）15:30から、Marche du Film Japan Pavilionで開催されます。

Q. ATMOVIE GLOBAL TRACKはどのような経緯で始まったプログラムですか。

A. アットムービーが主催し、2025年12月に始動した国際共同製作プロデューサー育成プログラムです。

日本芸術文化振興会の「文化芸術活動基盤強化基金」の採択事業として実施されています。

Q. カルチャー・プログラムに出演するDJは誰ですか。

A. マドモアゼル・ユリアが出演します。

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