キムタクとも共演した2PM・テギョン、日本の人気俳優と“密着ショット”！仲睦まじい雰囲気に注目

映画『グランメゾン・パリ』にも出演した2PMのテギョンが、日本の人気俳優とのツーショットを公開した。

テギョンは5月12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、写真を投稿した。

【写真】テギョン、日本の人気俳優と“密着ショット”

公開された写真には、日本の俳優・磯村勇斗がうちわを手に、テギョンと並んで写真撮影をしている姿が収められている。写真は、5月9日と10日に開催された2PMの東京ドーム公演で撮影されたものとみられる。

写真の中でテギョンと磯村は肩を寄せ合い、笑顔を見せるなど、和やかな雰囲気を漂わせた。

（写真＝テギョンInstagram）テギョン（左）と磯村勇人

なお、テギョンと磯村はNetflixシリーズ『ソウルメイト』で共演しており、同作は5月14日に配信予定だ。

◇テギョン プロフィール

1988年12月27日生まれ。本名オク・テギョン。2PMのメインラッパーで、俳優としても活躍している。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も親しみやすいと人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵士として服務を終え、2019年5月に除隊した。