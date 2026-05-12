【しまむら新作】さりげなく可愛い「お財布」でたよ！うれしい機能派♪（実物レビュー）

リーズナブルプライスが魅力のファッションセンターしまむらでは、さまざまなインフルエンサーとコラボしたアイテムが販売されているのをご存知ですか？

（写真）【しまむら新作】大人かわいい「3つ折りミニ財布」

SNSで人気のインフルエンサー・MUMUさんとのコラボブランド「MUMU＆CO.」から、2026年5月2日（土）に新作バッグや小物が登場しました！

今回は、豊富なラインナップの中から3つ折りミニ財布をピックアップ。実際に購入した筆者が、財布のデザインや素材、サイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【しまむら新作】大人かわいい「3つ折りミニ財布」を徹底レビュー

高級感のある合成皮革素材を使用しているため、しっかり高見えするのもうれしいポイント！

商品名・価格

商品名：レディース リボンタシュウノウサイフ（MUMU）

品番：348-2182

価格：1,969円（税込）

カラー・素材・サイズ

カラー：ホワイト（品番：348-2183）／ダークベージュ（品番：348-2182）

素材：合成皮革・ポリエステル

サイズ：（約）縦9.5×横10×マチ幅3.5cm

ビッグリボンが大人かわいい！ニュアンスカラーも魅力の高見え財布

今回は、ダークベージュを購入しました。色名はダークベージュですが、実際にはグレージュのような印象で、暗すぎない絶妙なニュアンスカラー。一目見て惹かれたポイントのひとつです。

ホワイトも真っ白ではなく、ややアイボリー寄りのやわらかな色味。どちらもニュアンスカラーが素敵でかなり迷いましたが、今回は汚れが目立ちにくそうなダークベージュを選びました。

デザインは、フラップ式の3つ折りミニ財布。フラップ部分には大きめのリボンがあしらわれており、目を引くデザインになっています。

ビッグサイズのリボンというと甘くなりすぎそうな印象もありますが、こちらは心配ご無用。リボンのフォルムがなだらかで、いわゆる“リボン感”が強すぎないうえに、中央には楕円形のゴールド金具付き。ほどよく上品で、大人も持ちやすいかわいさにまとまっています。

リボン以外の部分は、おしゃれなキルティングデザイン。一般的なひし形ではなく、ストライプに斜めのラインを組み合わせたような模様になっており、細かな部分までこだわりが感じられます。

プチプラながら、高級感のある合成皮革素材を使用しているため、しっかり高見えするのもうれしいポイントです。

機能面もしっかり優秀！ポイントをチェック

■ポイント1：お札を折らずに収納できて取り出しやすい

お札入れは大きく開くので、中が見やすく、出し入れもスムーズ。紙幣を折らずに収納できるのも高ポイントです。

■ポイント2：ボックス型の大容量小銭入れ

ミニ財布を選ぶときに気になるのが、小銭入れの使いやすさ。こちらはボックス型の小銭入れを採用しているため、ガバッと大きく開いて中が見やすい仕様です。

サイズも大きめなので、小銭をしっかり収納できるのも魅力。出し入れのしやすさにも配慮されています。

■ポイント3：MUMUさんこだわりの「スイング小銭入れ」

MUMUさんのInstagramによると、この財布のいちばんのポイントは「スイング小銭入れ」とのこと。

小銭入れが可動式になっており、中央の縦の付け根を軸に、ページをめくるように左右へ倒れる構造になっています。

この仕様によって、左右に配置されたカードポケットのカードも取り出しやすくなっているのが特徴です。

■ポイント4：カードポケットは合計9個！

カードポケットは合計9個の多ポケット設計。内訳は以下のとおりです。

・財布の右側：2個

・小銭入れの裏側：1個

・小銭入れの付け根：1個

・財布の左側：3個

・お札入れの背面：2個

ミニ財布ながら、ここまでたっぷりポケットが付いているのはうれしいポイントです。

実際に使ってみた！

ボックス型の小銭入れが大きく開くため、小銭が想像以上に探しやすく、出し入れしやすいのが印象的でした。

お札・小銭・カードをしっかり分けて収納できるので、全体としてとても使いやすく感じます。

さらに、スイングする小銭入れのおかげで視認性も高く、カードの出し入れもスムーズ。実際に使ってみて、この構造の便利さをしっかり実感できました。

各カードポケットには一般的なカードが2〜3枚ずつ入りましたが、取り出しやすさを重視するなら、1〜2枚程度に抑えるのがおすすめです。

また、カードポケットはケースに入れたマイナンバーカードも収納できるサイズ感なのもうれしいポイントでした。

3つ折り財布というと、長財布に比べて使いにくそうなイメージを持つ方もいるかもしれませんが、こちらは想像以上に使いやすい印象です。

一方で、紙幣や小銭、カードを入れると厚みは約5.6cm（リボン含む）になり、何も入れていない状態の約4.5cmと比べると、やや厚みを感じるかもしれません。

とはいえ、3つ折りならではのコンパクトさはしっかりあるので、ミニバッグでお出かけしたいときにも頼れる存在になってくれそうです。

＊

しまむらのMUMUさんコラボ「3つ折りミニ財布」は、大人かわいいデザインと使いやすさを両立した、満足度の高いアイテムでした。

ビッグリボンやニュアンスカラー、上品なキルティングなど見た目のときめきがありつつ、お札入れやボックス型小銭入れ、9個のカードポケットなど機能面もかなり優秀。3つ折り財布のイメージが変わるほど、実用性の高い財布でした。

しまむらのオンラインストアでは残念ながら現在取り扱いがありませんが、店舗ではまだ在庫が確認できます（※2026年5月7日時点）。

また、しまむら公式アプリでは品番を入力すると、お近くの店舗の在庫を検索することも可能です（品番：348-2182）。

さらに、しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているため、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。

気になった方は、ぜひお近くのしまむらでチェックしてみてくださいね！

※品切れの際はご了承ください。

※数に限りがあります。商品入れ替えや売り切れの場合はご容赦願います。