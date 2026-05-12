タレントのモト冬樹（75）と妻でモデルの武東由美（65）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に夫婦そろって出演。父の仕事を明かした。59歳での初婚でラッキーだと思うことを明かした。

2人は2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は再婚。当時は熟年婚と話題になった。今年で結婚16年目となる。

モトは「友達みたいな夫婦なんで、最初切り替えるのに（大変だった）。付き合っているのと結婚生活とは全く違うので」ともらすと、黒柳は「こちら（武東）はお嬢さんいらっしゃるでしょ？一人娘人がいる」と指摘すると、モトは「ありがたかったのは、いきなり一人娘ができて、いきなり娘をウェディングロードで歩いたりして、一緒に。大して苦労もしてないのに、いきなり」と笑みを浮かべた。

さらに「しかも、孫までできちゃって。そういう意味では凄く、結婚してラッキーでしたね」とモト。孫は6歳と7歳だといい、「めちゃくちゃかわいいですよ」と目尻を下げた。

女の子は「全く物怖じしなくて、何でも話しかけたり手振ったりして。（娘の）旦那さんの都合でアメリカに行ってたんですけど、もうすぐ英語しゃべれるようになって、だから向こうが合ってるんじゃないかなと思って。“写真撮るよ”って言うとポーズを付けるんですけど、うちの妻よりうまいんですよ」と話した。

会う頻度は「夏休みとかお正月とか。やっぱそうなりますね」とモト。「この人（武東）のことが大好きで、孫が。お母さんは怒られるけど、この人は怒らないから。この人は不思議なことに、犬と子供には好かれるんですよ。自分は子供あんまり好きじゃないくせに。これが不思議なんですよね」とした。

また、モトは「これは自分個人の意見ですけど」と前置きしつつ「男は結婚しないとやっぱ一人前になれないなって、結婚して実感しましたね。自分のためだけに生きてきた人間が今度、人のために生きるっていうのは、男にとって結構大事なことなんだなっていうのは凄い思いましたね」としみじみ。

59歳での初婚については「失敗したくなかったから」とぶっちゃけた。