「残留を目ざすトッテナムに貴重な勝点１をもたらした」２か月前に“懲罰交代”も…リーズ戦でビッグセーブの23歳GKを英BBCが称賛「名誉挽回への大きな一歩」
現地５月12日に開催されたプレミアリーグの第36節で、17位に沈むトッテナムは、田中碧が所属する16位のリーズとホームで対戦。１−１の引き分けに終わり、貴重な勝点１を積み上げ、降格圏の18位ウェストハムと勝点２差となった。
この一戦で大仕事をやってのけたのが、チェコ代表GKのアントニーン・キンスキーだ。
１−１で迎えた90＋８分、ボックス内右に進入したリーズのショーン・ロングスタッフに至近距離で強烈なシュートを見舞われるも、右手一本でスーパーセーブ。驚異の反応で決定的なピンチを凌いだ。
試合後、英公共放送『BBC』は「キンスキー、トッテナムで雪辱を果たす？」と報道。「２か月前、トッテナムのGKアントニーン・キンスキーが、再びクラブでプレーする日は来るのか――そんな疑問の声が上がっていた」と伝え、こう続けた。
「チェコ代表のキンスキーは、３月に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第１レグのアトレティコ・マドリー戦で、わずか17分間の悪夢のような時間を過ごした。その間に３失点を喫し、当時の監督イゴール・トゥードルによって交代させられた。
しかし23歳の彼はリーズ戦で、試合終盤の決定機を防ぐ、今シーズン屈指のセーブを見せ、残留を目ざすトッテナムに貴重な勝点１をもたらしたことで、名誉挽回への大きな一歩を踏み出したと言えるかもしれない」
また元イングランド代表DFのジェイミー・キャラガー氏は、「今シーズン屈指のセーブの一つだ」と評価。「誰もが彼のキャリアは終わったと思っていたが、あのセーブがトッテナムをプレミアリーグ残留に導く決定的な瞬間になるかもしれない」とコメントしている。
いわば“懲罰交代”を経験したが、この悔しさを糧にしたのだろう。将来有望な守護神が、残りのシーズンでチームを残留に導くような活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異の反応で大ピンチを防ぐ！ トッテナム守護神のスーパーセーブ
この一戦で大仕事をやってのけたのが、チェコ代表GKのアントニーン・キンスキーだ。
１−１で迎えた90＋８分、ボックス内右に進入したリーズのショーン・ロングスタッフに至近距離で強烈なシュートを見舞われるも、右手一本でスーパーセーブ。驚異の反応で決定的なピンチを凌いだ。
「チェコ代表のキンスキーは、３月に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第１レグのアトレティコ・マドリー戦で、わずか17分間の悪夢のような時間を過ごした。その間に３失点を喫し、当時の監督イゴール・トゥードルによって交代させられた。
しかし23歳の彼はリーズ戦で、試合終盤の決定機を防ぐ、今シーズン屈指のセーブを見せ、残留を目ざすトッテナムに貴重な勝点１をもたらしたことで、名誉挽回への大きな一歩を踏み出したと言えるかもしれない」
また元イングランド代表DFのジェイミー・キャラガー氏は、「今シーズン屈指のセーブの一つだ」と評価。「誰もが彼のキャリアは終わったと思っていたが、あのセーブがトッテナムをプレミアリーグ残留に導く決定的な瞬間になるかもしれない」とコメントしている。
いわば“懲罰交代”を経験したが、この悔しさを糧にしたのだろう。将来有望な守護神が、残りのシーズンでチームを残留に導くような活躍を見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異の反応で大ピンチを防ぐ！ トッテナム守護神のスーパーセーブ