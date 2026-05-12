「残留を目ざすトッテナムに貴重な勝点１をもたらした」２か月前に“懲罰交代”も…リーズ戦でビッグセーブの23歳GKを英BBCが称賛「名誉挽回への大きな一歩」

「残留を目ざすトッテナムに貴重な勝点１をもたらした」２か月前に“懲罰交代”も…リーズ戦でビッグセーブの23歳GKを英BBCが称賛「名誉挽回への大きな一歩」