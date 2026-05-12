DeNAは12日、山本祐大捕手（27）とソフトバンクの尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の交換トレードを発表した。

山本はDeNAの正捕手として今季28試合に出場し、打率・227、1本塁打、8打点。24年には108試合で打率・291をマークした。

木村洋太球団社長は横浜スタジアムで会見。トレードについて「一番の理由は今年優勝するため。中長期でチームとして必要なことをやった」と説明した。

ソフトバンクから獲得した尾形について「球の力がある投手。リーグ優勝する原動力になってほしい」と先発として期待していることを明かした。「投手陣がずっと課題だった。日本人選手で選手層を厚くする」と狙いを明かした。

また井上については「右の大砲として主軸になってほしい」と期待を寄せた。

正捕手の山本の移籍については「ソフトバンクさんから強い要望をいただいた」と明かし「代償なしにプラスをつくることはできない」と決断の理由を説明。「9年間、球団貢献してくれて感謝しかない。Aクラスでいつづけられたのは、彼の存在があったから」と感謝した。山本からは「新しい場所でも頑張ります」との言葉があったという。

トレードの時期について問われると「（今季）4分の1が終わって（勝率）5割。課題を埋めていかないと優勝が遠のいてしまうかなと考えた」と語った。