大阪・なんばエリアに1.25万人収容の大型アリーナ誕生へ クボタ旧本社跡地、事業者決定・開業予定など発表【概要】
クボタは、大阪市浪速区の旧本社跡について、収容人数約1.25万人の多目的アリーナ建設を核とした複合開発に活用するとし、11日に優先交渉権者を発表した。開業は2032年以降の予定。
【写真】大阪城ホール「大規模改修工事」予定・内容を公表
事業者の募集を経て、代表企業・三井不動産と関電不動産開発を優先交渉権者として決定。「今後、具体的な協議を進めるとともに、近隣地域の一層の成長と発展に取り組んでまいります」とした。
クボタは、約130年にわたり大阪・なんばエリア（大阪市浪速区）に本社を置き、食料・水・環境分野における社会課題の解決に取り組み、事業を拡大してきた。旧本社の各棟は1960〜1970年代に建てられ老朽化が進んでいることから、2026年5月1日にグラングリーン大阪（大阪市北区）に本社を移転した。
跡地活用にあたっては、地域への感謝を念頭に、大阪市の難波地区地区計画の基本方針にのっとり、街全体のにぎわいの創出と都市活動の活性化の拠点にふさわしい魅力ある都市空間の創出に貢献する。「旧本社のある大阪・なんばエリアは、多くの人々が集い活気あふれる地域であることを踏まえ、スポーツイベントや音楽イベント等、多目的利用を前提としたアリーナを核とした拠点づくりを条件に事業者の募集を行いました」と説明した。
こうした経緯を踏まえ、「地域の発展、経済合理性、当社が事業活動を行ってきたレガシーの継承等の総合的な見地から選考を行い、収容人数約1.25万人の多目的アリーナを核として、ホテル、商業施設等を含めた複合開発について提案があった三井不動産および関電不動産開発を優先交渉権者に決定いたしました。なお、施設の開業は2032年以降となる予定です」と明らかにした。
■旧本社跡地の概要
住所：大阪市浪速区敷津東1丁目2-47
敷地面積：約2万4000平米
■優先交渉権者の選定プロセス
旧本社のある大阪・なんばエリアは、多くの人々が集い活気あふれる地域であることを踏まえ、スポーツイベントや音楽イベント等、多目的利用を前提としたアリーナを核とした拠点づくりを条件に事業者の募集を行いました。
地域の発展、経済合理性、当社が事業活動を行ってきたレガシーの継承等の総合的な見地から選考を行い、収容人数約1.25万人の多目的アリーナを核として、ホテル、商業施設等を含めた複合開発について提案があった三井不動産および関電不動産開発を優先交渉権者に決定いたしました。なお、施設の開業は2032年以降となる予定です。
今後は、基本協定締結に向けて、三井不動産および関電不動産開発と協議してまいります。
■優先交渉権者の概要
会社名：三井不動産株式会社
本社所在地：東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号
代表者：代表取締役社長 植田俊
会社名：関電不動産開発株式会社
本社所在地：大阪市北区中之島3丁目3番23号（中之島ダイビル内）
代表者：代表取締役社長 福本恵美
【写真】大阪城ホール「大規模改修工事」予定・内容を公表
事業者の募集を経て、代表企業・三井不動産と関電不動産開発を優先交渉権者として決定。「今後、具体的な協議を進めるとともに、近隣地域の一層の成長と発展に取り組んでまいります」とした。
クボタは、約130年にわたり大阪・なんばエリア（大阪市浪速区）に本社を置き、食料・水・環境分野における社会課題の解決に取り組み、事業を拡大してきた。旧本社の各棟は1960〜1970年代に建てられ老朽化が進んでいることから、2026年5月1日にグラングリーン大阪（大阪市北区）に本社を移転した。
こうした経緯を踏まえ、「地域の発展、経済合理性、当社が事業活動を行ってきたレガシーの継承等の総合的な見地から選考を行い、収容人数約1.25万人の多目的アリーナを核として、ホテル、商業施設等を含めた複合開発について提案があった三井不動産および関電不動産開発を優先交渉権者に決定いたしました。なお、施設の開業は2032年以降となる予定です」と明らかにした。
■旧本社跡地の概要
住所：大阪市浪速区敷津東1丁目2-47
敷地面積：約2万4000平米
■優先交渉権者の選定プロセス
旧本社のある大阪・なんばエリアは、多くの人々が集い活気あふれる地域であることを踏まえ、スポーツイベントや音楽イベント等、多目的利用を前提としたアリーナを核とした拠点づくりを条件に事業者の募集を行いました。
地域の発展、経済合理性、当社が事業活動を行ってきたレガシーの継承等の総合的な見地から選考を行い、収容人数約1.25万人の多目的アリーナを核として、ホテル、商業施設等を含めた複合開発について提案があった三井不動産および関電不動産開発を優先交渉権者に決定いたしました。なお、施設の開業は2032年以降となる予定です。
今後は、基本協定締結に向けて、三井不動産および関電不動産開発と協議してまいります。
■優先交渉権者の概要
会社名：三井不動産株式会社
本社所在地：東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号
代表者：代表取締役社長 植田俊
会社名：関電不動産開発株式会社
本社所在地：大阪市北区中之島3丁目3番23号（中之島ダイビル内）
代表者：代表取締役社長 福本恵美