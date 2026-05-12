大阪・なんばエリアに1.25万人収容の大型アリーナ誕生へ クボタ旧本社跡地、事業者決定・開業予定など発表【概要】

大阪・なんばエリアに1.25万人収容の大型アリーナ誕生へ クボタ旧本社跡地、事業者決定・開業予定など発表【概要】