保冷剤持続3.7倍、ペット専用ファン搭載！ ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」

記事ポイント 1つのオリジナルファンをマット・キャリーリュック・抱っこ紐に付け替えて使えるシリーズが2026年5月フルライン販売開始「空調クールマット」2026年モデルは新たにアルミシートを内蔵し、保冷剤の持続時間が従来比約3.7倍に延長ユーザーの声から誕生した「洗い替えマット」単品販売も同時スタート、3Dメッシュ素材で全5色展開 1つのオリジナルファンをマット・キャリーリュック・抱っこ紐に付け替えて使えるシリーズが2026年5月フルライン販売開始「空調クールマット」2026年モデルは新たにアルミシートを内蔵し、保冷剤の持続時間が従来比約3.7倍に延長ユーザーの声から誕生した「洗い替えマット」単品販売も同時スタート、3Dメッシュ素材で全5色展開

夏の猛暑からペットを守るための暑さ対策グッズが、2026年5月にフルライン販売を開始しました。

ペット向けライフスタイルアイテムブランド「ONEKOSAMA OINUSAMA」が開発した「空調と、出かける。」シリーズは、1つのオリジナルファンをシーンに合わせてマット・キャリーリュック・抱っこ紐に付け替えて使える構成です。

シリーズの中核商品「空調クールマット」は2026年ニューモデルへと進化し、ユーザーからの要望に応えた「洗い替えマット」の単品販売も同時にスタートしています。

ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」





ブランド：ONEKOSAMA OINUSAMA（運営：株式会社スウィートマミー）シリーズ販売開始：2026年5月ラインナップ：空調クールマット・空調ファン付キャリーリュック・空調ファン付AGSキャリーリュック・空調ファン付抱っこ紐・洗い替えマット・空調ペット服

「ONEKOSAMA OINUSAMA」が手がける「空調と、出かける。」シリーズは、ブランドオリジナルの空調ファン1つを、マット・キャリーリュック・抱っこ紐と複数のアイテムに付け替えて使えるシリーズです。

機能性だけでなく、暮らしに自然に馴染むデザイン性も重視して開発されており、ウェア・マット・キャリー・抱っこ紐の4軸で夏のお出かけシーンをカバーします。

2023年から展開を続ける「空調ペット服」シリーズも継続展開し、散歩・通院・旅行など多様なシーンの暑さ対策を一括してサポートする、業界でも類を見ないラインナップが揃います。

空調クールマット 2026年モデル





価格：16,600円（税込）Maxell製モバイルバッテリーオプション付：18,260円（税込）

「空調クールマット」は、実用新案登録済の”敷くだけエアコン”構造を持つペット用クールマットです。

マット内部に日本製の大型保冷剤を内蔵し、ファンで取り込んだ外気が保冷剤で冷やされた経路を通ってからマット全体に届く仕組みにより、常温の風を送るだけの一般的なファン送風アイテムとは異なり、しっかりと冷たい風が出続けます。

シリーズ共通のオリジナル空調ファンは、肉球や毛が入り込まないよう目の細かい細ドットメッシュ構造を採用し、内部への異物混入を二段階でブロックするフィルター2重構造を備えています。

日本の”風の職人”と共同開発することで効率的な送風と低騒音を両立し、ペット仕様で一から設計したアイテムです。





2026年モデルでは新たにアルミシートを内蔵し、日本製大型保冷剤の持続時間が従来比で約3.7倍に延長されます。

空調ファンも進化し、稼働持続時間が約2倍になり、暑さの厳しい日でも保冷剤の冷たさを長くキープします。

夏のお出かけや通院、旅行、そして緊急時の備えとしても活躍する仕様です。

キャリーリュック・抱っこ紐ラインナップ

「空調と、出かける。」シリーズには、背負って移動できるキャリーリュック2モデルと抱っこ紐が揃います。

いずれもシリーズ共通のオリジナル空調ファンを搭載し、移動中の熱こもり対策と快適性を両立します。

ファン単体・バッテリーセットなど、スタイルに合わせた購入構成を選べます。

空調ファン付キャリーリュック





リュック本体のみ：16,500円（税込）本体＋ファンSET：22,990円（税込）本体＋ファン＋バッテリーSET：26,950円（税込）

背負って移動できるキャリーリュックに空調ファンを搭載したモデルです。

ペットを入れたまま肩にかけて歩く場面でも、ファンがリュック内部の熱気を排出し、外出先でも快適な空間を保ちます。

空調ファン付AGSキャリーリュック





リュック本体のみ：16,500円（税込）本体＋ファンSET：22,990円（税込）本体＋ファン＋バッテリーSET：26,950円（税込）

AGS機能を搭載し、ペットオーナーの身体への負担を軽減する設計のモデルです。

通院や旅行など長距離・長時間の移動でも疲れにくく、空調ファンとの組み合わせでペットにも飼い主にも快適な移動を実現します。

空調ファン付抱っこ紐





抱っこ紐本体のみ：14,300円（税込）本体＋ファンSET：20,790円（税込）本体＋ファン＋バッテリーSET：24,750円（税込）

ONEKOSAMA OINUSAMAで人気の抱っこ紐シリーズを元に開発されたモデルで、小型犬をスリングスタイルで抱える場面での熱こもりを軽減します。

ペットと密着した際に発生しやすい熱をファンで排出し、お散歩や外出時の抱っこ移動をより快適にサポートします。

洗い替えマット





「空調クールマット」のユーザーから多く寄せられた「洗濯中も使いたい」「夏場は毎日使うので替えが欲しい」「清潔に保ちたい」という声を受け、「洗い替えマット」の単品販売が始まります。

アイスグレー・クリームラテの2色に加え、単品販売限定色のミントブリーズ・スカイソルベ・ディープオーシャンを加えた全5色を展開します。





ファンとバッテリーを取り外すだけで洗濯機洗いに対応しており、清潔に保ちやすい設計です。

マット素材にはベビー布団にも使われる3Dメッシュ素材を採用し、通気性と心地よさを両立しています。

自宅でのスポット冷房としても屋外への外出時にも、毎日使い回せるアイテムとして設計されています。

「空調と、出かける。」シリーズは、実用新案登録済の保冷剤内蔵構造と独自設計のオリジナルファンを核に、マット・リュック・抱っこ紐・ウェアの4軸で夏のペットとのお出かけをサポートします。

2026年モデルの「空調クールマット」は保冷剤の持続時間が約3.7倍、ファンの稼働持続時間が約2倍に延長され、猛暑の季節でも安心してペットと外出できる仕様です。

洗い替えマットの全5色展開と合わせ、毎日の暑さ対策をより使いやすくしています。

ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「空調と、出かける。」シリーズのファンは複数の商品で共用できますか。

A. ONEKOSAMA OINUSAMAが開発したオリジナルファン1つを、空調クールマット・空調ファン付キャリーリュック・空調ファン付AGSキャリーリュック・空調ファン付抱っこ紐に付け替えて使えます。

シーンや用途に合わせてアイテムを切り替えられます。

Q. 空調クールマットの2026年モデルと旧モデルの主な違いは何ですか。

A. 2026年モデルは新たにアルミシートを内蔵し、日本製大型保冷剤の持続時間が従来比で約3.7倍に延長されます。

空調ファンの稼働持続時間も約2倍に進化しています。

Q. 洗い替えマットの単品販売限定色はどの色ですか。

A. 単品販売限定色はミントブリーズ・スカイソルベ・ディープオーシャンの3色です。

アイスグレーとクリームラテを合わせた全5色が展開されます。

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