お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が11日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。妻について語った。

同番組は「特別企画 カカロニ栗谷 童貞芸人が1年後、父になる」として、栗谷に160日間密着したVTRを放送した。冒頭、栗谷がスタジオに登場し「子供が生まれました」と第1子の誕生をMCの千鳥・大悟らに報告。VTRでは昨年11月の結婚から半年に渡り栗谷に密着、婚姻届提出後の様子や、ウエディングフォトに向かう姿などが伝えられた。

スタジオには栗谷の大親友「ぱーてぃーちゃん」すがちゃん最高No.1と「リンダカラー∞」Denも登場。すがちゃんは「僕もDenも（栗谷の妻と）会ったことないんです。理由が“お前らが会っちゃったら好きになっちゃうから会わせない”」と明かすとスタジオは爆笑。栗谷は「絶対俺の彼女好きになりますって。めっちゃ可愛いんで」と照れゼロで応じた。

VTRには妻も登場。放送上はモザイクがかけられたが、スタジオでVTRを視聴したMCの大悟は「確かに可愛い子やわ」「ほんとに奇麗な子やね」。すがちゃんやDENからも「めっちゃ可愛い」「奇麗」の声が上がった。

栗谷は24年12月に初めて恋人ができたことを公表。その後、昨年12月30日放送のテレビ朝日「アメトーーーーーーーーーーーーク 年末6時間SP」で、同年11月22日にその女性と結婚したことを電撃発表した。

また、今年3月14日放送のテレビ東京「ゴッドタン」では、詐欺被害に遭い、1000万円の借金を負っていることを激白していた。