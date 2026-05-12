2児の母・安田美沙子、息子2人からのメッセージ付き似顔絵プレゼント公開「一生懸命書いたのが伝わる」「一生の宝ですね」と反響【母の日】

2児の母・安田美沙子、息子2人からのメッセージ付き似顔絵プレゼント公開「一生懸命書いたのが伝わる」「一生の宝ですね」と反響【母の日】