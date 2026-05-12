2児の母・安田美沙子、息子2人からのメッセージ付き似顔絵プレゼント公開「一生懸命書いたのが伝わる」「一生の宝ですね」と反響【母の日】
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの安田美沙子が5月11日、自身のInstagramを更新。息子たちからの母の日のプレゼントを公開した。
【写真】44歳2児のママタレ「大好きな気持ちが溢れてる」息子2人からのメッセージ入りプレゼント
安田は「昨夜は…大阪から帰ると、お風呂上がりのみんながカーネーションと、絵を用意してくれていました」とコメント。「ままいつもありがとう だいすきだよ」とひらがなでコメントが添えられ、周りにたくさんのハートが散りばめられた似顔絵と、「ママへ いつもありがとう！！いつもごはんを作ってくれてありがとう」と丁寧な文字で書かれたコメントが添えられ、周りにハートや料理などの絵で飾られた家族4人の似顔絵の2枚と、カーネーションや色とりどりの花の花束の母の日のプレゼントを公開し、「なんて可愛い絵なんだ…宝物だよ こちらがいつもありがとう それぞれの個性が微笑ましい」と感動をつづっている。
また、息子2人との親子ショットなども投稿。「わたしも、息子たちの横で絵をかくことにしました。笑」と自身が描いた絵も披露している。
この投稿に、ファンからは「素敵なプレゼント」「お母さん大好きな気持ちが溢れてる」「一生の宝ですね」「幸せのお裾分けありがとう」「優しい息子さんたち」「可愛い」「一生懸命書いたのが伝わる」などと反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】44歳2児のママタレ「大好きな気持ちが溢れてる」息子2人からのメッセージ入りプレゼント
◆安田美沙子、息子たちからの母の日プレゼント公開
安田は「昨夜は…大阪から帰ると、お風呂上がりのみんながカーネーションと、絵を用意してくれていました」とコメント。「ままいつもありがとう だいすきだよ」とひらがなでコメントが添えられ、周りにたくさんのハートが散りばめられた似顔絵と、「ママへ いつもありがとう！！いつもごはんを作ってくれてありがとう」と丁寧な文字で書かれたコメントが添えられ、周りにハートや料理などの絵で飾られた家族4人の似顔絵の2枚と、カーネーションや色とりどりの花の花束の母の日のプレゼントを公開し、「なんて可愛い絵なんだ…宝物だよ こちらがいつもありがとう それぞれの個性が微笑ましい」と感動をつづっている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵なプレゼント」「お母さん大好きな気持ちが溢れてる」「一生の宝ですね」「幸せのお裾分けありがとう」「優しい息子さんたち」「可愛い」「一生懸命書いたのが伝わる」などと反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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