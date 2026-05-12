U-17北朝鮮女子「“４試合27得点・失点０”圧倒的な成績」。前回女王の無双ぶりを韓メディア報道「優勝候補としての実力を遺憾なく発揮」【U-17女子アジア杯】
前回女王が無類の強さを披露した。
中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で、北朝鮮がタイと対戦。６−０で完勝した。
韓国メディア『ニューシス』がこの一戦を報道。試合を次のように振り返る。
「最前線のフォワード、ユ・ジョンヒャンが17分に先制ゴールを決め、続く20分にも追加点を挙げたことで、北朝鮮は早い段階でリードを奪った。
さらに45分、相手のオウンゴールで３−０とリードを広げて前半を終える。後半に入ると、リ・ギョンイムの追加点とソ・イェリムの２得点によってゴールラッシュを演じ、大勝を収めて準決勝への進出を決めた」
ここまで盤石の歩みを見せている。
「北朝鮮はグループステージＣ組で、台湾（10−０）、フィリピン（８−０）、韓国（３−０）をいずれも撃破し、準々決勝ではタイを下して“４試合27得点・失点０”という圧倒的な成績を残しており、優勝候補としての実力を遺憾なく発揮している」
さらに同メディアは「大会通算４度の優勝を誇り、日本と共に最多優勝記録を持つ北朝鮮は、今大会で2024年に続く優勝で２連覇、そして５度目の優勝を目ざしている」と続ける。
準決勝の相手は、ホスト国の中国。決勝に進めば、日本対オーストラリアの勝者と相まみえる。
なお、今大会は今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップのアジア予選も兼ねている。上位４チームが出場権を獲得でき、北朝鮮、中国、日本、オーストラリアが世界大会行きを決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で、北朝鮮がタイと対戦。６−０で完勝した。
韓国メディア『ニューシス』がこの一戦を報道。試合を次のように振り返る。
「最前線のフォワード、ユ・ジョンヒャンが17分に先制ゴールを決め、続く20分にも追加点を挙げたことで、北朝鮮は早い段階でリードを奪った。
さらに45分、相手のオウンゴールで３−０とリードを広げて前半を終える。後半に入ると、リ・ギョンイムの追加点とソ・イェリムの２得点によってゴールラッシュを演じ、大勝を収めて準決勝への進出を決めた」
「北朝鮮はグループステージＣ組で、台湾（10−０）、フィリピン（８−０）、韓国（３−０）をいずれも撃破し、準々決勝ではタイを下して“４試合27得点・失点０”という圧倒的な成績を残しており、優勝候補としての実力を遺憾なく発揮している」
さらに同メディアは「大会通算４度の優勝を誇り、日本と共に最多優勝記録を持つ北朝鮮は、今大会で2024年に続く優勝で２連覇、そして５度目の優勝を目ざしている」と続ける。
準決勝の相手は、ホスト国の中国。決勝に進めば、日本対オーストラリアの勝者と相まみえる。
なお、今大会は今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップのアジア予選も兼ねている。上位４チームが出場権を獲得でき、北朝鮮、中国、日本、オーストラリアが世界大会行きを決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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