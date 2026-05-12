U-17北朝鮮女子「“４試合27得点・失点０”圧倒的な成績」。前回女王の無双ぶりを韓メディア報道「優勝候補としての実力を遺憾なく発揮」【U-17女子アジア杯】

U-17北朝鮮女子「“４試合27得点・失点０”圧倒的な成績」。前回女王の無双ぶりを韓メディア報道「優勝候補としての実力を遺憾なく発揮」【U-17女子アジア杯】