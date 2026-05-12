ＤｅＮＡの正捕手である山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の２選手によるトレードが合意したことが１２日、両球団から発表された。

山本は京都翔英、ＢＣ滋賀を経て２０１７年ドラフト９位でＤｅＮＡ入団。プロ９年目を迎える。ベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いた正捕手で、昨季はエース・東の最多勝獲得にも貢献した。牧、入江ら９８年度生まれの同学年での会合では、幹事を担当することも多く、高い人間性も評価されていた。

尾形は学法石川から１７年育成１位でソフトバンク入団。プロ９年目を迎え、強いストレートには定評がある。井上は花咲徳栄から２０年ドラフト１位でソフトバンク入り。右打者として高いポテンシャルを秘めている。

◆山本 祐大（やまもと・ゆうだい）１９９８年９月１１日、大阪市生まれ。２７歳。京都翔英では３年夏に甲子園出場。ＢＣ滋賀を経て１７年ドラフト９位でＤｅＮＡ入団。２１年に５１試合に出場。２４年に１０８試合に出場し、独立リーグ出身者としては初のゴールデン・グラブ賞を獲得。同年はベストナインにも輝いた。プロ通算３９６試合に出場し、打率２割５分６厘、１４本塁打、１１１打点。１８０センチ、８７キロ。右投右打。年俸７３００万円。

◆井上 朋也（いのうえ・ともや）２００３年１月２８日、大阪・四條畷市生まれ。２３歳。四条畷中では生駒ボーイズに所属し、３年時にボーイズ日本代表。埼玉・花咲徳栄では１、２年夏の甲子園、３年夏の甲子園交流試合に出場。高校通算５０本塁打。２０年ドラフト１位でソフトバンク入団。２３年に１軍デビューし、初本塁打もマーク。プロ通算２８試合に出場し、打率１割８分１厘、１本塁打、４打点。１８２センチ、９１キロ。右投右打。年俸９３０万円。

◆尾形 崇斗（おがた・しゅうと）１９９９年５月１５日、宮城県生まれ。２６歳。福島・学法石川から１７年育成ドラフト１位でソフトバンクに入団。２０年３月に支配下登録。昨年は自己最多の３８試合に登板し、１勝１敗５ホールド、防御率４・６７。今季も１０試合に登板。１８２センチ、９０キロ。右投左打。年俸２７００万円。