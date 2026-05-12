演歌歌手の藤あや子が11日、自身のアメブロを更新。夫からのサプライズで誕生日ディナーを楽しんだことを報告した。

【映像】藤あや子、夫婦の乾杯ショット＆2人分の食卓

2017年4月9日のブログで再婚したことを発表した藤。お相手は24歳年下で、2026年3月30日のブログでは「感謝。結婚9周年を迎えさせていただきました。あの日からずっと変わらず、1度もケンカすることもなくお互いを思いやる気持ちで日々を過ごしております。これからも、そんな奇跡のようなありがたい日々を重ねていきたいと思います」と、結婚記念日を祝った乾杯ショットを投稿していた。

この日は「バースデーディナー 毎年の誕生日ディナーは夫がサプライズでセレクトしてくれます」と説明。当日訪れたレストランについて「なんと『ブルガリホテル』でした」と明かし、「都会の夕陽を眺めながらノンアルシャンパンで乾杯」したとつづり、夫との“乾杯ショット”を披露した。

夫との“乾杯ショット”を披露

続けて、堪能した料理についても言及。「パスタは蛤と菜の花スペシャル」「リゾットにかけているヴィンテージバルサミコが格別」と絶賛し、メインの仔牛のカツレツには「ジューシーさにびっくり」とコメント。「イタリア人が認めるレストランというだけあって すべてが繊細で感動の嵐でした」と大満足の様子をつづった。

最後に「皆さんからも真心のこもったプレゼントや嬉しいメッセージを頂き 幸せなお誕生日でした」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「幸せのお裾分け、ありがとうございます」「ワンピース姿も可愛いですね」「すごく優しい旦那さん」など、さまざまなコメントが寄せられた。