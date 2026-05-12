衝撃的な表情になってしまったゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万4000回再生を突破し、「もう！大好きです！」「まさかの二段構えw」「大爆笑しましたw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車を運転中、ふと後部座席から『圧』を感じたので見てみた結果→大型犬が…衝撃的すぎる『表情』】

背後から圧を感じて…

TikTokアカウント「bacchus1101」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『翔さん』の日常を紹介しています。

ある日のドライブ中、投稿主さんはふと背後から強烈な“圧”を感じたそうです。不思議に思って後ろを振り返ると、そこにはなんとも衝撃的な光景が。

翔さんが、運転席と助手席の間に顔をぎゅうぎゅうに挟み込んでいたのです。しかも、その顔はぺちゃんこ状態。普段の凛々しさはどこへやら、目はしじみのようにつぶれ、挟まれすぎたせいか白目をむいていたそうです。

しかし本人は超リラックスモード。呼吸に合わせて口が少し開いたり閉じたりし、完全に脱力した様子だったとか。

重力に敗北した寝顔！？

しかも翔さんの寝顔は、時間が経つにつれてさらに進化していきました。最初はただ挟まっているだけだった顔が、徐々に重力に負け始め、どんどん下方向へ変形。目元は完全につぶれ、ついには舌までぺろっと飛び出してしまったそうです。

その姿はもはや犬というより、未知の生き物。投稿主さんも「大丈夫!?」と驚くほど衝撃的な顔になっていたのだとか。そんな周囲の心配をよそに、翔さん本人はまったく気にする様子もなく、そのまま気持ちよさそうに寝落ち。

運転席と助手席の間にぴったりフィットした姿と、原型を失うほど崩れた表情のギャップがたまらなく面白いワンシーンなのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「5回もリピートしてしまったwww」「運転に集中出来ない(笑)」「明日からお仕事頑張れそうです！」などたくさんの反響がありました。

写真・動画提供：TikTokアカウント「bacchus1101」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。