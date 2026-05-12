『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、転職市場で苦戦する人が知っておきたいことについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

社内の“優秀”と市場の“優秀”は違う

会社の中で「優秀だ」と評価されている人ほど、転職市場でも高く評価されるはずだと考えがちです。しかし実際には、社内で高評価を得ていた人が、転職活動で思うような結果を出せないケースも少なくありません。

その背景にあるのは、“優秀さ”の定義の違いです。社内での評価は、その会社の文化やルール、求められる役割にどれだけ適応できているかという観点が強くなります。一方、転職市場で問われるのは「環境が変わっても通用する力」です。

同じ“優秀”という言葉でも、組織内の最適解と、市場全体の基準では中身が異なります。

成果の一部は“環境”に支えられている

社内で成果を上げている人の実績は、間違いなく本人の努力と能力の結果です。ただし、その成果の一部は、環境によって支えられていることもあります。

強いブランド力を持つ企業、売りやすい商品、整備された業務フロー、優秀な上司やチームメンバー。こうした条件が揃っている環境では、成果が出やすくなります。

転職市場では、「その環境がなくても同じ成果を出せるか」が問われます。会社の看板を外したときに、自分の実力はどこまで残るのか。ここを冷静に説明できなければ、評価は伸びにくくなります。

「任されていた」と「自分で生み出した」は違う

「大規模なプロジェクトを任されていました」「重要顧客を担当していました」という実績は、一見すると市場価値が高そうに見えます。しかし転職市場では、「その中で何を担い、どのように価値を生み出したのか」が細かく問われます。

プロジェクトに関わっていたことと、プロジェクトを前に進める役割を果たしていたことは別です。肩書きや規模感ではなく、再現可能なスキルとして説明できるかどうかが重要になります。

「任されていた」という表現の裏に、自分の具体的な貢献が見えない場合、優秀であっても市場では評価が伸びにくくなります。

市場で通用する“優秀さ”とは何か

転職市場で評価される人は、成果をスキル単位に分解できます。「売上を伸ばした」ではなく、「課題を構造化し、打ち手を設計し、実行を管理した」というように、自分の行動と結果の因果関係を説明できます。

さらに、環境要因と自分の貢献を切り分けて語れる人は転職に強いです。「会社のブランドに助けられた部分もあるが、自分はこの部分で価値を出した」と客観視できることが、信頼につながります。

優秀さとは、単に成果が出ている状態ではなく、環境が変わっても再現できる力であると言えるでしょう。

社内で高く評価されていることは大きな財産です。ただ、その評価の中身は何によって支えられているのか。一度、自分の“優秀さ”を分解してみることが、次のキャリアを選ぶ際の確かな基準になるかもしれません。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）