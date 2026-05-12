新玉ネギのサラダ【材料】（2人分）新玉ネギ 1個貝われ菜 1/2パックソーセージ 2本サラダ油 小さじ 1おかずのり 2~3枚白ゴマ 小さじ 1<ドレッシング>レモン汁 大さじ 1しょうゆ 大さじ 1みりん 小さじ 1/2【下準備】1、新玉ネギは縦半分に切って薄切りにし、冷水に放つ。玉ネギのピリピリ感が苦手な方は、塩少々を加えて軽くもみ洗いし、冷水に放つ。2、貝われ菜は水洗いして水気をしっかりきり、根元を切り落として長さを半分に切る。3、ソーセージは長さ3cmの細切りにし、サラダ油で炒めておく。4、おかずのりは、細かくちぎっておく。5、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。【作り方】1、新玉ネギの水気をしっかり絞り、貝われ菜、ソーセージと混ぜ合わせ、器に盛り付けておかずのりを散らし、白ゴマを振る。食べる直前に＜ドレッシング＞をかける。

新玉ネギのひき肉詰め煮【材料】（2人分）新玉ネギ(大) 2個<タネ>合いびき肉 120~150gレンコン 1cmニンジン 1/8本サヤインゲン 2本パン粉 大さじ 2牛乳 大さじ 2白ワイン 大さじ 2塩 小さじ 1/3粗びき黒コショウ 小さじ 1/4スライスチーズ 1枚<スープ>固形スープの素 2個水 500ml塩コショウ 少々オリーブ油 大さじ 2イタリアンパセリ 適量【下準備】1、新玉ネギは上下を切り落とし、皮をむいてサッと水洗いし、ラップで包んで電子レンジで4〜5分加熱する。粗熱が取れるまでそのまま置いておく。粗熱が取れたら芯をくり抜く。フォーク等で取り出してください。くり抜いた新玉ネギはみじん切りにする。2、レンコン、ニンジンは皮をむいてみじん切りにする。3、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。水に取り、水気をきってレンコンくらいの大きさに切る。4、スライスチーズは4〜6つに切る。【作り方】1、ボウルに＜タネ＞の材料、みじん切りにした新玉ネギを入れてよく混ぜ合わせ、2等分する。くり抜いた芯部分に＜タネ＞の2/3量を詰め、スライスチーズを詰めてさらに残りの＜タネ＞を詰める。2、フライパンにオリーブ油を入れて中火にかけ、新玉ネギと詰めた＜タネ＞に焼き色をつける。3、焼き色がついたら鍋に入れ、＜スープ＞の材料を加えて落とし蓋をする。鍋の蓋を少しずらしてかけ、20〜25分位コトコト煮る。4、器に盛ってスープをかけ、イタリアンパセリを添える。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。