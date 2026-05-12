初夏になると店頭に並ぶ新玉ねぎ。普通の玉ねぎとは段違いのみずみずしさと甘みが魅力で、生でも加熱しても絶品です。辛みが少ないからこそ活きるレシピを、人気ランキング形式でご紹介します！

■【人気レシピNo.1】とろ〜り甘くてシャキシャキ！新玉ねぎの絶品サラダ

新玉ねぎサラダのおいしさの決め手は、みずみずしさを活かしたシンプルな味付け。少し工夫するだけで辛みがやわらぎ、ジュワッとあふれる甘みが引き立ちます。シャキシャキ食感も楽しく、あと一品欲しい日にぴったりの人気レシピです。

新玉ネギのサラダ


【材料】（2人分）

新玉ネギ 1個
貝われ菜 1/2パック
ソーセージ 2本
  サラダ油 小さじ 1
おかずのり 2~3枚
白ゴマ 小さじ 1
<ドレッシング>
  レモン汁 大さじ 1
  しょうゆ 大さじ 1
  みりん 小さじ 1/2

【下準備】

1、新玉ネギは縦半分に切って薄切りにし、冷水に放つ。

玉ネギのピリピリ感が苦手な方は、塩少々を加えて軽くもみ洗いし、冷水に放つ。

2、貝われ菜は水洗いして水気をしっかりきり、根元を切り落として長さを半分に切る。

3、ソーセージは長さ3cmの細切りにし、サラダ油で炒めておく。



4、おかずのりは、細かくちぎっておく。

5、＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1、新玉ネギの水気をしっかり絞り、貝われ菜、ソーセージと混ぜ合わせ、器に盛り付けておかずのりを散らし、白ゴマを振る。食べる直前に＜ドレッシング＞をかける。





■【2位以降も絶品ぞろい】新玉ねぎをとことん味わい尽くす！

【No.2】甘みがジュワッと広がる！新玉ネギのひき肉詰め煮



じっくり煮込んだ新玉ネギは、とろけるような甘さが魅力。うま味たっぷりのひき肉を詰めることで、食べ応えも満点です。だしを含んだやさしい味わいで、ごはんにもよく合うほっとする一品に仕上がります。

新玉ネギのひき肉詰め煮


【材料】（2人分）

新玉ネギ(大) 2個
<タネ>
  合いびき肉 120~150g
  レンコン 1cm
  ニンジン 1/8本
  サヤインゲン 2本
  パン粉 大さじ 2
  牛乳 大さじ 2
  白ワイン 大さじ 2
  塩 小さじ 1/3
  粗びき黒コショウ 小さじ 1/4
スライスチーズ 1枚
<スープ>
  固形スープの素 2個
  水 500ml
  塩コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 2
イタリアンパセリ 適量

【下準備】

1、新玉ネギは上下を切り落とし、皮をむいてサッと水洗いし、ラップで包んで電子レンジで4〜5分加熱する。粗熱が取れるまでそのまま置いておく。粗熱が取れたら芯をくり抜く。フォーク等で取り出してください。くり抜いた新玉ネギはみじん切りにする。



2、レンコン、ニンジンは皮をむいてみじん切りにする。

3、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、分量外の塩を入れた熱湯でゆでる。水に取り、水気をきってレンコンくらいの大きさに切る。

4、スライスチーズは4〜6つに切る。

【作り方】

1、ボウルに＜タネ＞の材料、みじん切りにした新玉ネギを入れてよく混ぜ合わせ、2等分する。くり抜いた芯部分に＜タネ＞の2/3量を詰め、スライスチーズを詰めてさらに残りの＜タネ＞を詰める。



2、フライパンにオリーブ油を入れて中火にかけ、新玉ネギと詰めた＜タネ＞に焼き色をつける。



3、焼き色がついたら鍋に入れ、＜スープ＞の材料を加えて落とし蓋をする。鍋の蓋を少しずらしてかけ、20〜25分位コトコト煮る。



4、器に盛ってスープをかけ、イタリアンパセリを添える。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。



【No.3】ジュワッとあふれる甘み！新玉ねぎのとろとろステーキ



フライパンでじっくり焼くだけで、新玉ねぎがとろ〜りやわらかく変身。加熱することで甘みがさらに増し、香ばしさも加わって食べ応え抜群です。シンプルながら満足感のある、ごちそう感たっぷりの一皿です。

たまねぎステーキ 甘みたっぷり


【材料】（2人分）

新玉ネギ 1個
バター 5g
しょうゆ 小さじ 2
みりん 小さじ 2
サラダ油 適量

【下準備】

1、新玉ネギは幅2cmの輪切りにする。



【作り方】

1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、玉ネギを両面焼き色がつくまで焼く。



2、(1)にバター、しょうゆ、みりんを加えてサッとからめ、器に盛る。





■シーンで使い分けて新玉ねぎをもっと楽しもう！

さっぱり食べたい日にはシャキシャキのサラダ、満足感のあるおかずならひき肉詰め煮、香ばしさを楽しみたいならとろとろステーキがおすすめ。調理法によって違ったおいしさを楽しめるのも、新玉ねぎの魅力です。

旬の時期はあっという間。初夏ならではのみずみずしい甘みを、ぜひたっぷり味わってみてください！
(E・レシピ編集部)