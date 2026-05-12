新日本プロレスの“猛牛”天山広吉（５５）が１１日、都内で記者会見を開き、現役引退を表明した。腰や膝のけがでリハビリを続けていたが、現役続行が難しいと判断したという。８月１５日の両国国技館大会で引退試合を行う予定で、引退後も新日本所属のまま芸能活動を行う。パワフルで武骨なファイトで真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」を３度制し、ＩＷＧＰヘビー級王座も４度戴冠。小島聡（５５）と「テンコジ」としてプロレス史に残る名タッグとして名をはせた。１９９０年の入門以来、団体の低迷期も支えた新日本一筋３６年の人気者がマットを去る。

金髪と黒の２色のモヒカン頭に強面（こわもて）がトレードマークで“猛牛”として親しまれた天山がついに引退を決断した。近年は首、腰、膝などに故障を抱え、懸命にリハビリに励んでいたものの身体は限界だった。「プロレスラー生活３５周年になるが、引退を決めました。右も左もわからない新弟子として入門し、ここまで来たのは奇跡。プロレスラーになれて良かった」。晴れやかに報告した。

９０年３月に入門し２日目に夜逃げしたが、５月に再入門し、９１年１月にデビュー。海外武者修行から凱旋帰国した９５年１月に「天山広吉」と改名し、大暴れした。「ｎＷｏ ＪＡＰＡＮ」「ＴＥＡＭ２０００」「Ｇ・Ｂ・Ｈ」など歴代ヒールユニットを渡り歩き、蝶野正洋や真壁刀義らと共闘。小島との「テンコジ」、蝶野との「蝶天」などタッグでも名をはせた。

シングルプレーヤーとしてもＩＷＧＰヘビー級王座を４度戴冠し、Ｇ１も３度制覇するなど９０〜００年代の新日本を代表する存在だった。退団者が相次いだ同時期の新日本で屋台骨を支え続け、永田裕志、中西学、小島ら「第３世代」として歯を食いしばってきた。「新日本が一番と思ってやってきたので他団体に行くなんて考えたこともなかった。今まで新日本でやってこられて本当に幸せ」と実感を込めた。

長年のダメージ蓄積で満身創痍（そうい）だった。昨年５月には難病にも指定されている「黄色靱帯骨化症」と腰椎の手術を受け、１年以上実戦から遠ざかっている。「プロレスラーとして最低限見せなきゃいけない（ものを）、お客さまに高いお金を払ってもらった対価として見せる自信がなくなった時があった。（進退を）ハッキリさせなきゃいけないなと」。Ｇ１決勝など名勝負を繰り広げた思い出の地、両国国技館でフィナーレを迎える。「しっかりコンディションを整えて、最後にエキシビションでも、５分でも１０分でも試合できれば」。新日本一筋３６年、生え抜きとして盛衰を見届けてきた人気者が最後に一暴れする。

◆天山広吉（てんざん・ひろよし＝本名・山本広吉）１９７１年３月２３日、京都市出身。９１年１月にデビューし、海外武者修行から凱旋帰国した９５年１月にリングネームを本名から「天山」に変更した。ＩＷＧＰヘビー級王座は４度獲得。Ｇ１は０３、０４大会の連覇を含め３度制覇した。得意技はモンゴリアンチョップ、ＴＴＤ、アナコンダバイス、ムーンサルトプレスなど。１８３センチ、１１５キロ。