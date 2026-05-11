LET ME KNOW、1stフルアルバム『Still Romance』より新曲「第六感より」を先行配信
3人組ロックバンドLET ME KNOWが6月3日、1stフルアルバム『Still Romance』をリリースする。同アルバム収録より新曲「第六感より」が5月20日に先行配信されることが発表となった。
LET ME KNOWは’80年代UKロックをルーツに、現代的エッジを融合させたサウンドが特徴だ。新曲「第六感より」は、ポストパンクを彷彿とさせるタイトなビート、アナログコーラスを纏ったベースループ、美しく重なり合うギターサウンド、そしてMatty(Vo)による歌謡曲的メロディが印象的な仕上がり。バンドが掲げる“Nostalgic Modern”を象徴する同曲は、1stフルアルバム『Still Romance』全体の質感や世界観を決定づける重要な楽曲だとのこと。
また、1stフルアルバム『Still Romance』の数量限定Special Romance Editionには、7inch紙ジャケット仕様ほか、トートバッグ、アクリルキーホルダー、缶バッジ、ステッカーセット、クリアケース、歌詞付きポスターなど、作品の世界観をより深く体感できる豪華アイテムを同梱。ファン必携の特別記念盤として届けられる。
■新曲「第六感より」
2026年5月20日(水)配信開始
配信リンク：https://lnk.to/LMK_d
■1stフルアルバム『Still Romance』
2026年6月3日(水)リリース
CD予約リンク：https://lnk.to/LMK_sr_ec
【Special Romance Edition】※数量限定
SLIDE SUNSET(UPCH-29507) / \6,900(tax in \7,590)
・7 Inch Record Paper Jacket (W180mm×H180mm×D6mm)
・Folded Lyric Poster (W508mm×H680mm)
・CD & Clamp Paper
・Tote Bag (Body:W250mm✕H320mm / Handle:W25mm✕H280mm)
・PVC Clear Case (W220mm✕H220mm)
・Sticker Set (4 types)
・Tin Badge(φ44mm)
・Acrylic Keychain
【Standard Edition】
SLIDE SUNSET(UPCH-20720)/ \3,000(tax in \3,300)
・Regular Jacket
・Lyric Booklet 20p
▼CD収録内容
新曲を含む全13曲収録
※[Special Romance Edition] /[Standard Edition] 共通
●CDショップ別購入特典
・TOWER RECORDS：“Still Romance” Original Sticker TOWER RECORDS Ver.
・HMV：“Still Romance” Original Sticker HMV Ver.
・Amazon.co.jp：“Still Romance” Original Sticker Amazon Ver.
・その他一般店：“Still Romance” Original Sticker Standard Ver.
■＜1st album release TOUR 2026＞
6月17日(水) 名古屋クラブクアトロ
open18:15 / start19:00
6月30日(火) 梅田クラブクアトロ
open18:15 / start19:00
7月09日(木) 渋谷クラブクアトロ
open18:15 / start19:00
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