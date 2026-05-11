3人組ロックバンドLET ME KNOWが6月3日、1stフルアルバム『Still Romance』をリリースする。同アルバム収録より新曲「第六感より」が5月20日に先行配信されることが発表となった。

LET ME KNOWは’80年代UKロックをルーツに、現代的エッジを融合させたサウンドが特徴だ。新曲「第六感より」は、ポストパンクを彷彿とさせるタイトなビート、アナログコーラスを纏ったベースループ、美しく重なり合うギターサウンド、そしてMatty(Vo)による歌謡曲的メロディが印象的な仕上がり。バンドが掲げる“Nostalgic Modern”を象徴する同曲は、1stフルアルバム『Still Romance』全体の質感や世界観を決定づける重要な楽曲だとのこと。

また、1stフルアルバム『Still Romance』の数量限定Special Romance Editionには、7inch紙ジャケット仕様ほか、トートバッグ、アクリルキーホルダー、缶バッジ、ステッカーセット、クリアケース、歌詞付きポスターなど、作品の世界観をより深く体感できる豪華アイテムを同梱。ファン必携の特別記念盤として届けられる。

■1stフルアルバム『Still Romance』

2026年6月3日(水)リリース

CD予約リンク：https://lnk.to/LMK_sr_ec

【Special Romance Edition】※数量限定

SLIDE SUNSET(UPCH-29507) / \6,900(tax in \7,590)

・7 Inch Record Paper Jacket (W180mm×H180mm×D6mm)

・Folded Lyric Poster (W508mm×H680mm)

・CD & Clamp Paper

・Tote Bag (Body:W250mm✕H320mm / Handle:W25mm✕H280mm)

・PVC Clear Case (W220mm✕H220mm)

・Sticker Set (4 types)

・Tin Badge(φ44mm)

・Acrylic Keychain

【Standard Edition】

SLIDE SUNSET(UPCH-20720)/ \3,000(tax in \3,300)

・Regular Jacket

・Lyric Booklet 20p

▼CD収録内容

新曲を含む全13曲収録

※[Special Romance Edition] /[Standard Edition] 共通 ●CDショップ別購入特典

・TOWER RECORDS：“Still Romance” Original Sticker TOWER RECORDS Ver.

・HMV：“Still Romance” Original Sticker HMV Ver.

・Amazon.co.jp：“Still Romance” Original Sticker Amazon Ver.

・その他一般店：“Still Romance” Original Sticker Standard Ver.

■＜1st album release TOUR 2026＞

6月17日(水) 名古屋クラブクアトロ

open18:15 / start19:00

6月30日(火) 梅田クラブクアトロ

open18:15 / start19:00

7月09日(木) 渋谷クラブクアトロ

open18:15 / start19:00