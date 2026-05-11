元フィギュアスケート選手の安藤美姫が、“お金持ちの子どもがやる競技”という根強いイメージに真っ向から異議を唱え、波紋を広げている。

「5月10日放送の『もんくもん』（読売テレビ）に出演した安藤さん。番組では、MCの黒田有さんが『自分で調べたら、子どもにスケートを習わせるのに2000万円ぐらいかかるらしい』と切り出しました。

すると安藤さんは『そんなにかかんないんです』と即否定。さらに『お金かかるスポーツっていうイメージはやめてほしい！』と力説したのです」（芸能記者）

さらに安藤は、「（自分が教えるとしたら）30分3300円」とレッスン料金の目安を明かし、“お金がかかる競技”というイメージを強調したがるメディアの“偏向”についても苦言を呈した。

「『東京のほうだと“お金がかかりますよね〜”みたいなのがほうが多いんですよ。いや、“かかないんですよ”って言ってるんですけど、あんまり流れないんですよ』と訴えたのです。

つまり東京の番組では、どうしても“セレブ競技”として見せたい空気があり、“実はそこまでじゃない”という話はカットされがちだと主張したのです」（同前）

だが、Xでは反発が出ている。

《めちゃかかるよ》

《それはリンクが企画したイベント価格でしょ》

《スポーツとしてする分にはお金の掛かるスポーツでしょ》

と、一斉反論が寄せられている。スポーツに詳しいライターはこう語る。

「安藤さんの主張は間違いではありません。まずは貸し靴で始められますし、初期のレッスン代も安価な教室があります。ただ、バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんは、姉・舞さんとともに競技に取り組んだため、かつては家計がかなり苦しかったことが報じられてきました。また、トリノ五輪金メダルの荒川静香さんは、2025年9月放送の『ジョブチューン』（TBS系）で、リンク貸し切りが年間約100万円、スケート靴1足20万円、振り付け代1曲150万円、さらに高額な衣装なら150万円ほどかかることもあると告白。加えて、コーチ代が月500万円にのぼった時期があったと明かしました。もちろん、アスリートは別格で、一般レベルと比較することはできませんが、やはり子供に習わせるスポーツとして費用が高額であるイメージが強いのでしょう」（スポーツライター）

人々の固定観念を覆すのは簡単ではなさそうだ。