tuki.が、初の5都市ホールツアーを開催することが決定した。

＜秋の修学旅⾏〜天体観測〜＞と題された初のホールツアーは、10月11日 東京・SGCホール有明から12月2日 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホールまで計5都市6公演の実施を予定。

また、6月24日には自身初ライブとなる武道館公演を収めたtuki.初のライブ映像商品『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』の発売が決定している。先駆けて現在YouTubeでは、『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』より『ひゅるりらぱっぱ』と『最低界隈』のライブ映像が公開中だ。

◾️＜tuki.「秋の修学旅⾏〜天体観測〜」＞

10/11(日) 東京・SGCホール有明

10/12(月祝) 東京・SGCホール有明

11/3(火祝) 宮城・仙台サンプラザホール

11/22(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

11/26(木) 大阪・フェスティバルホール

12/2(水) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館

◾️ライブBlu-ray・DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://tuki.lnk.to/NIPPONBUDOKAN_PKG 完全生産限定盤 通常盤 【完全生産限定盤（BD+CD+GOODS）】￥12,650（税込）

【通常盤 A（Blu-ray）】￥7,700（税込）

【通常盤 B（DVD】】￥7,150（税込） ▼収録内容 ※全形態共通

01.一輪花

02.地獄恋文

03.アイモライモ

04.純恋愛のインゴット

05.星街の駅で

06.サクラキミワタシ

07.孤独の鯨

08.コトノハ

09.シーソー

10.騙シ愛

11.ストレンジャーズ

12.マルボロ

13.ひゅるりらぱっぱ

14.零-zero-

15.SOS

16.ギルティ

17.最低界隈

18.人生讃歌

19.晩餐歌

20.愛の賞味期限

21.月面着陸計画 ▼特典

副音声・字幕「tuki.×usagi ゆるゆるウォッチパーティ」 ▼CD収録内容※完全生産限定盤のみ

【tuki. 15 - Live Edition】

01.晩餐歌 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

02.月面着陸計画 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

03.純恋愛のインゴット [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

04.アイモライモ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

05.マルボロ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

06.星街の駅で [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

07.シーソー [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

08.サクラキミワタシ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

09.ひゅるりらぱっぱ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

10.地獄恋文 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

11.孤独の鯨 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

12.一輪花 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

13.愛の賞味期限 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜] ▼GOODS ※完全生産限定盤のみ

・tuki. at NIPPON BUDOKANアクリルスタンド

・’雨女tuki.’ステッカー ▼店舗別予約特典

Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着

楽天ブックス ・・・ クリアポーチ

セブンネットショッピング ・・・ サコッシュ

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ A4クリアファイル

tuki.応援店 ・・・ オリジナルステッカー

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。 ▼WOWOW「NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜」アーカイブ配信

https://www.wowow.co.jp/music/tuki