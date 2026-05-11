tuki.、初の５都市ホールツアー開催決定
tuki.が、初の5都市ホールツアーを開催することが決定した。
＜秋の修学旅⾏〜天体観測〜＞と題された初のホールツアーは、10月11日 東京・SGCホール有明から12月2日 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホールまで計5都市6公演の実施を予定。
また、6月24日には自身初ライブとなる武道館公演を収めたtuki.初のライブ映像商品『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』の発売が決定している。先駆けて現在YouTubeでは、『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』より『ひゅるりらぱっぱ』と『最低界隈』のライブ映像が公開中だ。
◾️＜tuki.「秋の修学旅⾏〜天体観測〜」＞
10/11(日) 東京・SGCホール有明
10/12(月祝) 東京・SGCホール有明
11/3(火祝) 宮城・仙台サンプラザホール
11/22(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール
11/26(木) 大阪・フェスティバルホール
12/2(水) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館
◾️ライブBlu-ray・DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』
2026年6月24日（水）リリース
予約：https://tuki.lnk.to/NIPPONBUDOKAN_PKG
【完全生産限定盤（BD+CD+GOODS）】￥12,650（税込）
【通常盤 A（Blu-ray）】￥7,700（税込）
【通常盤 B（DVD】】￥7,150（税込）
▼収録内容 ※全形態共通
01.一輪花
02.地獄恋文
03.アイモライモ
04.純恋愛のインゴット
05.星街の駅で
06.サクラキミワタシ
07.孤独の鯨
08.コトノハ
09.シーソー
10.騙シ愛
11.ストレンジャーズ
12.マルボロ
13.ひゅるりらぱっぱ
14.零-zero-
15.SOS
16.ギルティ
17.最低界隈
18.人生讃歌
19.晩餐歌
20.愛の賞味期限
21.月面着陸計画
▼特典
副音声・字幕「tuki.×usagi ゆるゆるウォッチパーティ」
▼CD収録内容※完全生産限定盤のみ
【tuki. 15 - Live Edition】
01.晩餐歌 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
02.月面着陸計画 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
03.純恋愛のインゴット [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
04.アイモライモ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
05.マルボロ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
06.星街の駅で [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
07.シーソー [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
08.サクラキミワタシ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
09.ひゅるりらぱっぱ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
10.地獄恋文 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
11.孤独の鯨 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
12.一輪花 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
13.愛の賞味期限 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]
▼GOODS ※完全生産限定盤のみ
・tuki. at NIPPON BUDOKANアクリルスタンド
・’雨女tuki.’ステッカー
▼店舗別予約特典
Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着
楽天ブックス ・・・ クリアポーチ
セブンネットショッピング ・・・ サコッシュ
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ A4クリアファイル
tuki.応援店 ・・・ オリジナルステッカー
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。
▼WOWOW「NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜」アーカイブ配信
https://www.wowow.co.jp/music/tuki
関連リンク
◆tuki. オフィシャルサイト
◆tuki. オフィシャルX
◆tuki. オフィシャルInstagram
◆tuki. オフィシャルYouTubeチャンネル